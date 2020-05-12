海洋公園｜劉鳴煒稱值得獲56億撥款　公園將在疫情後思考轉型

政府昨日（11日）表示，會向立法會財務委員會申請約54億元撥款，以助海洋公園渡過難關，否則公園或會在下月倒閉。海洋公園副主席劉鳴煒今早（12日）在港台節目《千禧年代》中表示，海洋公園提供2000個全職職位，正在飼養75隻動物，並盛載著43年港人集體回億，值得獲得政府撥款。他認為，疫情後的香港旅遊業發展仍是未知之數，如可繼續營運、將會檢討及再思考未來如何發展。

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海洋公園副主席劉鳴煒說，海洋公園正面對數個重創，由1月26日停運至今，人流減少了100萬，損失涉及三至四億元。公園的固定成本佔開支大多數，每月約需一億元。

劉又稱，這次申請的54億元，性質與年初提出的的106億「策略計劃」資金性質完全不同，前者用作未來一年的營運開支、還債及完成工程，後者則是作擴張、重建及建立新園區，需重新檢視。他續說，海洋公園提供2000個全職職位，正在飼養75隻動物，並盛載著43年港人集體回億，值得獲得政府撥款。他相信無香港人希望見到公園倒閉，如可繼續營運、將會檢討及再思考未來如何發展。

劉鳴煒表示，兩個主題公園已在香港存在多年，不應因為疫情而否定。對於前特首梁振英說海洋公園是「攬炒」的受害者，劉說，海洋公園非唯一受害者，主題樂園需再思考定位及客人類別。他表示，疫情後的香港旅遊業發展仍是未知之數，肯定海洋公園以往營運模式不會繼續，需轉型及重新定位至可持續模式。

劉又說，海洋公園管理層正面對甚大挑戰，董事局在通過後，會盡快公布行政總裁繼任人。