【元朗區議會直播】鄧炳強：慰問尊敬鄺俊宇　對傳媒不理想會檢討

元朗區議會今日（12日）舉行大會，警務處長鄧炳強將出席會議。民主黨立法會議員、元朗區議員鄺俊宇於母親節（10日）晚上被警方指曾將水樽丟向警員，涉嫌公眾地方行為不檢被捕，鄺事後否認事件，並稱今日將就事件質詢鄧炳強。另外，預料區議員將就有警員涉私吞冰毒案、去年元朗721白衣人無差別襲擊市民等案件提質詢。 《香港01》將現場直播區議會現場。

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【11:36】對於有警員藏毒，有議員關注有無警員吸食毒品或藥物，鄧炳強指，無計劃為警員驗毒，因為牽涉人權問題。

【11:30】鄺俊宇提問，鄧炳強會否慰問他的傷勢，希望鄧能整頓警隊。他又指，警方在母親節的行動猶如恐襲式對待傳媒，問及鄧會否向傳媒道歉，以及有否警員需要負責。

鄧炳強：鄺俊宇是其中一位最尊敬的議員，無論受傷情況會先慰問，具體調查中。旺角近日有人燒雜物、堵路等。

對於傳媒的經歷，我覺得是不理想的，認為應更專業，會看現場的情況檢視和檢討，已約記者團體開會，討論如何便利記者採訪。

被問及是否共產黨黨員，鄧炳強回應指，他並非本地或海外任何政治的團體成員。（鄭子峰攝）

【11:00】鄧炳強完成開場白後，區議員開始提問。元朗區議會主席黃偉賢問道鄧強炳是否共產黨黨員，鄧回應指，他並非本地或海外任何政治的團體成員。

【10:40】

鄧炳強出席會議。區議員司徒博文代表33名泛民區議員朗讀聯名聲明，要求警方公正不阿徹查7.21，形容警方在處理721當中是「失職、失責、失德」，並曾指「見唔到白衣人」屬顛倒是非黑白，「警黑勾結」不言而喻。

10名建制派區議員臨時動議，包括鄧賀年、程振明、鄧勵東、鄧瑞民、文美桂、鄧志強、沈豪傑、文富穩、鄧家良、鄧鎔耀、楊家安、黎永添，動議內容指7.21當日有「受到號召到元朗並在車站內及附近村落以暴力攻擊其他人的「黑衣人」。」

鄧炳強開場發言指，期望區議會並非只作政治表態及單方面謾罵，指希望作理性討論。他提到近期有警員相繼被捕，重申對於內部出現「害群之馬」感可惜，「褻瀆神聖身份」。

鄧炳強交代元朗區與反修例事件有關的數字，指元朗區有60組交通燈被破壞，有18個輕鐵站遭54次破壞。

【10:00】會議開始時，主要處理有關討論六四事件的議程安排，約半小時後，鄧炳強進場，會上突然有部份人拍掌。

【09:30】警務處處長鄧炳強今日（12日）出席元朗區議會會議，元朗政府合署地下有逾廿名「撐警」人士聚集拉橫額等，大叫口號稱「哪有721」表示支持鄧炳強。附近一帶有多架警車戒備。近9時區議會會議室外已有多名撐警人士持國旗等在門外守候。警察公共關係科總警司郭嘉銓亦有陪同。

根據元朗區議會大會議程，警務處長鄧炳強將於上午10時至下午1時與元朗區議員會面。另外，會上將討論警方執法的問題，包括「要求警方改善拘捕的過程和有關安排及停止濫捕濫權情况」、「要求警隊向市民公開檢視警員精神健康是否適合執勤的準則」等。

5月10日，立法會議員鄺俊宇被警員以膝壓頸按地制服。（鄭子峰攝）

曾拉隊離場

鄧炳強今年初曾出席中西區區議會會議，後來有民主派區議員提出臨時動議，譴責鄧炳強監管不力、縱容警員濫權濫暴等，鄧炳強聞言起身離場，連民政事務專員及秘書處人員亦一同離開。