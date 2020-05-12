鄧炳強出席元朗區議會　鄺俊宇擬質詢「擲水樽」指控

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元朗區議會今日（12日）舉行大會，警務處長鄧炳強將出席會議。民主黨立法會議員、元朗區議員鄺俊宇於母親節（10日）晚上被警方指曾將水樽丟向警員，涉嫌公眾地方行為不檢被捕，鄺事後否認事件，並稱今日將就事件質詢鄧炳強。另外，預料區議員將就有警員涉私吞冰毒案、去年元朗721白衣人無差別襲擊市民等案件提質詢。

《香港01》將現場直播區議會現場。

警務處長鄧炳強出席元朗區議會，警方在場外戒備。（鄭秋玲攝）

09:30
警務處處長鄧炳強今日（12日）出席元朗區議會會議，元朗政府合署地下有逾廿名「撐警」人士聚集拉橫額等，大叫口號稱「哪有721」表示支持鄧炳強。附近一帶有多架警車戒備。近9時區議會會議室外已有多名撐警人士持國旗等在門外守候。警察公共關係科總警司郭嘉銓亦有陪同。

5月10日，立法會議員鄺俊宇被警員以膝壓頸按地制服。（鄭子峰攝）

根據元朗區議會大會議程，警務處長鄧炳強將於上午10時至下午1時與元朗區議員會面。另外，會上將討論警方執法的問題，包括「要求警方改善拘捕的過程和有關安排及停止濫捕濫權情况」、「要求警隊向市民公開檢視警員精神健康是否適合執勤的準則」等。

曾拉隊離場

鄧炳強今年初曾出席中西區區議會會議，後來有民主派區議員提出臨時動議，譴責鄧炳強監管不力、縱容警員濫權濫暴等，鄧炳強聞言起身離場，連民政事務專員及秘書處人員亦一同離開。

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