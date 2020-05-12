傳媒組織斥警襲擊羞辱記者　警無回應指控　斥黃背心如城牆阻工作

母親節的示威活動中，有警員在處理示威期間迫令記者蹲下並停止拍攝，並向記者噴射胡椒噴劑，更有警員勒記者頸項長達廿秒，香港記者協會聯同多間傳媒工會譴責警方行為「進一步瘋狂干擾、襲擊新聞工作者，極盡羞辱之能事」，要求警方將失控警員停職，並促警方停止干預新聞自由。 警方公共關係科總警司郭嘉銓今日（12日）書面回覆記協時，未有回應有關警員於示威現場失控的指控，僅指曾搜獲假記者證，亦留意到有越來越多人在示威現場穿起黃背心，持相機採訪，人數之多如一道城牆，嚴重阻礙前線警務人員的工作，亦有「記者」作出不符記者專業的行為。 警方亦一如以往稱，在不影響行動效能的情況下，會盡量協調現場記者的採訪工作，並在五相尊重和體諒的基礎上與傳媒保持良好關係。

憂學童走到示威現場採訪

警方以書面回覆記協、新聞行政人員協會、新聞工作者聯會及攝影記者協會的主席，回覆先提到，有不少專業記者走在暴力示威的前線，客觀持平報道，警方亦一直尊重言論和新聞自由，但留意到越來越多人在示威現場穿黃背心、持相機採訪，警方形容「人數之多儼如一道城牆，豎立在警方防線前」，此舉嚴重阻礙前線警員工作，故積極派傳媒聯絡隊到場協調。

警方稱，過往曾搜獲假記者證，亦有自稱記者的人並非受僱於所述的媒體，更有身穿黃背心的「記者」在示威現場阻撓警方搜捕、直播時帶粗言穢語及言詞猥褻，令人懷疑其身份真偽及專業。警方又稱，擔憂有年輕學童走到複雜的示威現場採訪，引述學者言論稱，未經訓練和缺乏足夠經驗的人不應到前線採訪。

5月10日晚，警方在旺角山東街驅散，並向人群噴胡椒噴霧，《香港01》攝影記者中椒。（資料圖片/鄭子峰攝）

警方指曾有人魚目混珠

對於記協提出警員失控針對記者，並禁止記者拍攝的指控，警方的回覆未有回應，僅稱警方和記者在示威現場難免偶有磨擦，亦曾有人混入記者群近距離襲警，有必要與記者保持適當安全距離。警方又引用《新聞從業員專業操守守則》中，提及新聞從業員應公正客觀報道一條，指記協及各協會是具認受性的新聞持業員，在確保新聞工作者的專業操守方面扮演重要角色。

在回覆的末段，警方重複以往說法，稱會與在互相尊重及體諒的基礎上與傳媒保持良好關係，但因穿黃背心魚目混珠的情況日趨嚴重，警方工作亦倍添困難，日後望與傳媒業界加強溝通，並共同研究有建設性的方案。

母親節｜警方旺角大圍捕 《香港01》攝影記者被勒令跪地遭噴椒