【防疫抗疫基金】保就業計劃5月25日起接受申請　下周一交代細節

新冠肺炎疫情肆虐，政府早前通過第二波抗疫基金，包括逾800億元的「保就業」計劃，向企業提供一半工資補貼，按每名員工月薪1.8萬元為上限，最高補貼額為每月9,000元，為期半年。特首林鄭月娥今早（12日）出席行政會議前，進一步公布計劃詳情，包括於5月25日開放申請，僱主最快可於6月收到資助。 羅致光指，細節會在下周一再交代。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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勞工及福利局局長羅致光解釋，聽到坊間針對申領資格存疑問，強調只要員工有強積金或職業退休計劃，且有關戶口在今年3月31日前開設，便可申領。在強積金計劃、職業退休計劃下，覆蓋了27萬僱主及177萬僱員，另外約21.5萬自僱人士受惠。



自僱人士方面，原先要有強積金戶口、有供款，才可申請7,500元津貼，但他指收到業界反映，實際上自僱人士或有強積金戶口，但由於眾多原因，有一段時間沒有供款，未必合資格申請。羅表示，在改良後，只要在今年3月31日或之前已開立強積金戶口，「過往15個月有冇供款唔係考慮」，即使未必有供款，只要戶口於申請時仍未取消，就可申請一筆過7,500元津貼。



他表示，為期6個月的工資補貼會分兩期支付，第一期支付6月至8月的工資；第二期支付9月至11月的工資。而申請的僱主須承諾，補貼期間不得裁員，把政府工資補貼金額全數用於僱員工資，如有違反，政府將取回資助及有其他罰則，惟詳情需待下星期公布。針對第二期的申領安排，會容後公布，他強調由於這是一個全新計劃，故詳情會參考第一期推行情況再敲定。

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羅致光指，僱主可選擇2019年12月至今年3月其中一個指定月份申請補貼額，強調是以月份計，而不是以日子計 。在強積金資料方面，為避免「做手腳」，政府已決定「定格」於5月7日，僱主不可補交資料。合資格人士可於5月25至6月14日申請，可於三至四星期發放。他強調，計劃目的是保就業，故6至8月的受薪人數，不可少於3月的受僱人數，「如果３月佢係無薪，佢6月就要有薪。」

▼政府派口罩安排▼

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特首林鄭月娥今早表示，了解業界意見後，多方面改善計劃內容，包括涵蓋65歲以上不須供強積金的年長僱員，只要他們仍有強積金戶口，這批人的僱主便可為其申領補貼，料受惠人士約6萬人。另外，原本被剔除的兩個行業建造業及飲食業，其「一般僱員」將被重新納入計劃中，例如工程師，食物工場廚師等，料人數約1.2萬人。

至於在自僱人士方面，只要在今年3月31日或之前已開立強積金戶口，即使未必有供款，只要申請時仍未取消戶口，即可申請7,500元津貼，預料21.5萬人受惠。同時，政府早前指，僱主可選擇今年1至3月，其中一個指定月份而申請補貼額，林鄭今日表示考慮到旅遊業界反映，1月時市道已經開始差，故政府決定微調計劃，僱主可選擇2019年12月至今年3月其中一個指定月份申請補貼額。