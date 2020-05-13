新冠肺炎．最新｜兩嫲孫確診　梨木樹邨、大河道同棟居民均做檢測

新冠肺炎疫情緩和多日，惟昨日（12日）新增一宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，本港連續23日「零本地感染」的紀錄斷纜。該名66歲女病人家住梨木樹邨，日前於葵涌伍若瑜夫人普通科門診求醫。消息指該病人無外遊紀錄，亦沒有接觸確診病人，媳婦及孫仔都有病徵，已入院觀察。據悉66歲女病人第二次檢測呈陽性，確診患上新冠肺炎，她的5歲孫女今日亦確診。 另外，一名由巴基斯坦籍男子返港後出現病徵，亦告初步確診。換言之，今日新增至少3宗個案。

第1050宗確診的5歲女童住在荃灣街市街卓明樓，即在大河道麥當勞樓上。（羅國輝攝）

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【17:30】張竹君表示，梨木樹邨5座及荃灣街市街卓明樓分別有2個及1個家居檢疫人士，均不是確診個案。

【17:13】有關復課安排，徐德義稱過去數星期疫情緩和，有關當局計劃復課，而過去疫情是零星個案及主要是海外人士，要預防感染靠市民做好個人衞生，戴口罩，復課時個人防護裝備是重要，會看疫情發展而收緊或放鬆，又指長時間停止民生及經濟活動是不實際。

【16:51】張竹君表示，66歲女病人的感染源頭未明，仍然調查中。現時有兩個本地個案，即顯示在社區有傳播鏈。女病人在5月8日出現病徵，9日及10日都留家，沒有去過母親節的慶祝活動。

【16:37】張竹君表示，1049號的66歲確診女子的密切接觸者合共有8名家人，7人有病徵送醫院，1人（婦人的丈夫）送檢疫中心。衞生署計劃派發深喉唾液樣本至確診者住所同一棟樓的其他住客，了解社區的傳播情況。

張竹君稱，5歲女童曾到荃灣日朗坊補習社上課，衞生署將會安排教職員及學生收集樣本檢測。女童亦曾到婆婆位於大角咀富榮花園8座的寓所，婆婆都會接受測試。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，北區醫院昨晚11時半負壓病房再有故障，出現「閘制不穩定，持續3分鐘，無影響病房的負壓系統」，涉事是單人房，1個病人需作霧化程序，但非新冠肺炎病人。她稱，由於北區醫院短期內3次出現問題，現已停用該負壓病房，要求機電署檢查及交報告。

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下午三時許，有穿上全副裝備的清潔人員抵孫女所住的卓明樓消毒清潔。（荃灣區議員劉肇軒Facebook專頁圖片）

【16:33】衞生署記者會公布，今日新增3宗確診個案，包括兩宗是本地個案，沒有外遊紀錄，分別是1049號的66歲女子，及1050號個案的5歲女童，兩人是嫲孫關係。66歲女子住梨木樹邨五座，會到楊屋道街市買餸，外出有戴口罩。女童住在荃灣街市街10號卓明樓，即大河道麥當勞的樓上。

另有一宗是巴基斯坦返港後確診，是34歲男子，5月12日發燒。他於3月12日至5月9日到巴基斯坦探親。

食物及衞生局副局長徐德義表示，限聚令的法例仍然有效，當局會按疫情發展，有適時適度的調整。政府會加強社區檢測，為無病徵的院舍人士檢測，以及為機場3萬員工分批做檢測。

【16:10】食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞將於下午4時半出席記者會，交代最新疫情。

據地區人士了解，新確診的5歲女童住在荃灣街市街10號卓明樓。現場消息指有穿上保護衣的政府人員到場清潔消毒。該樓宇的地舖有一間麥當勞，人流眾多。

【14:56】教育局局長楊潤雄表示，復課安排維持不變，提醒學校需要遵守衞生感染控制措施。就再度出現本地新型肺炎確診個案，楊潤雄稱疫情會反覆，呼籲全港市民維持個人衞生，盡量減少社交活動及保持社交距離。他又稱有待衞生署進一步調查個案，教育局會因應調查發展與衞生防護中心協商復課安排。

【14:38】據悉，伊利沙伯醫院今日亦新增一宗初步確診個案，34歲外籍男子於5月9日由巴基斯坦返港，入住火炭駿洋邨隔離期間有發燒及肌肉痛，至昨日（12日）中午由救護車送抵伊院求診，料屬海外輸入個案。

【14:25】消息指，住梨木樹邨66歲女患者的5歲孫女都確診新型肺炎，衞生署已完成女童的第二次檢測結果，顯示為陽性。

【13:00】據區議員陳琬琛指，最新本地確診的患者，經常前往荃灣街市買餸。記者今日（13日）上午巡視荃灣街市及楊屋道街市，發現兩處都人潮湧湧，有市民會戴上面罩、塑膠手套買餸，有些市民則表示「戴口罩就足夠」，不過亦見到零星市民已經「除罩相見」。

新冠肺炎｜梨木樹邨確診本地感染婦常去荃灣街市 場內有街坊除罩

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【10:44】消息指，梨木樹邨66歲婦人第二次檢測結果亦呈陽性，確診患上新冠肺炎，意味本港連續23日沒有本地確診個案告終，需重新計算。專家指，本地需連續28日沒有確診個案疫情才算真正受控。

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【10:30】香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早（13日）在港台節目《千禧年代》中稱，這名患者背後起碼還有一宗確診個案，甚或有一個隱形群組，認為需叫停各項放寬措施。他認為當局需認真追查病毒源頭，建議安排梨木樹邨第五座的所有住戶接受病毒檢測，找出無病徵感染者。

新冠肺炎｜何栢良促停放寬措施 安排梨木樹邨第五座所有住戶檢測

【10:00】香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（13日）接受電台節目訪問時指出，確診個案證明本港社區存在隱性傳播鏈，又指個案為本港抗疫工作響起警號，促政府把每日檢測數目增至7,500人。

新冠肺炎｜梨木樹邨婦初步確診 袁國勇：反映社區存隱性傳播鏈

【08:00】截至周二（13日）上午8時，全國確診病例84457宗，累計死亡人數4644人，疑似病例3宗，治癒病例79584宗，累計境外輸入1691宗；在湖北，累計68134宗，死亡總數4512人。

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