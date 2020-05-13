新冠肺炎．最新｜教育局長楊潤雄：復課安排維持不變

新冠肺炎疫情緩和多日，惟昨日（12日）新增一宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，本港連續23日「零本地感染」的紀錄斷纜。該名66歲女病人家住梨木樹邨，日前於葵涌伍若瑜夫人普通科門診求醫。消息指該病人無外遊紀錄，亦沒有接觸確診病人，媳婦及孫仔都有病徵，已入院觀察。據悉66歲女病人第二次檢測呈陽性，確診患上新冠肺炎，她的5歲孫女今日亦確診。 另外，一名由巴基斯坦籍男子返港後出現病徵，亦告初步確診。換言之，今日新增至少3宗個案。

【14:56】教育局局長楊潤雄表示，復課安排維持不變，提醒學校需要遵守衞生感染控制措施。就再度出現本地新型肺炎確診個案，楊潤雄稱疫情會反覆，呼籲全港市民維持個人衞生，盡量減少社交活動及保持社交距離。他又稱有待衞生署進一步調查個案，教育局會因應調查發展與衞生防護中心協商復課安排。

【14:38】據悉，伊利沙伯醫院今日亦新增一宗初步確診個案，34歲外籍男子於5月9日由巴基斯坦返港，入住火炭駿洋邨隔離期間有發燒及肌肉痛，至昨日（12日）中午由救護車送抵伊院求診，料屬海外輸入個案。

【14:25】消息指，住梨木樹邨66歲女患者的5歲孫女都確診新型肺炎，衞生署已完成女童的第二次檢測結果，顯示為陽性。

【13:00】據區議員陳琬琛指，最新本地確診的患者，經常前往荃灣街市買餸。記者今日（13日）上午巡視荃灣街市及楊屋道街市，發現兩處都人潮湧湧，有市民會戴上面罩、塑膠手套買餸，有些市民則表示「戴口罩就足夠」，不過亦見到零星市民已經「除罩相見」。

新冠肺炎｜梨木樹邨確診本地感染婦常去荃灣街市 場內有街坊除罩

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【10:44】消息指，梨木樹邨66歲婦人第二次檢測結果亦呈陽性，確診患上新冠肺炎，意味本港連續23日沒有本地確診個案告終，需重新計算。專家指，本地需連續28日沒有確診個案疫情才算真正受控。

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【10:30】香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早（13日）在港台節目《千禧年代》中稱，這名患者背後起碼還有一宗確診個案，甚或有一個隱形群組，認為需叫停各項放寬措施。他認為當局需認真追查病毒源頭，建議安排梨木樹邨第五座的所有住戶接受病毒檢測，找出無病徵感染者。

新冠肺炎｜何栢良促停放寬措施 安排梨木樹邨第五座所有住戶檢測

【10:00】香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（13日）接受電台節目訪問時指出，確診個案證明本港社區存在隱性傳播鏈，又指個案為本港抗疫工作響起警號，促政府把每日檢測數目增至7,500人。

新冠肺炎｜梨木樹邨婦初步確診 袁國勇：反映社區存隱性傳播鏈

【08:00】截至周二（13日）上午8時，全國確診病例84457宗，累計死亡人數4644人，疑似病例3宗，治癒病例79584宗，累計境外輸入1691宗；在湖北，累計68134宗，死亡總數4512人。

昨日總覽：新冠肺炎．5.12｜梨木樹邨婦初確診屬本地零感 媳婦孫有病徵

新冠肺炎｜梨木樹邨無外遊史婦初確診 袁國勇：零確診需重新計算

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