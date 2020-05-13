過去5年收回逾4.4萬個公屋單位　去年度新建公屋單位跌43%

運輸及房屋局答覆民主黨立法會議員尹兆堅書面質詢指，過去五個年度，有66,858個新建成的公屋單位，惟2019-20年度落成量較前一年度下跌約43%，只有10,107個，為五個年度來最少。另外，房委會及房協同期共收回44,268個可供再編配的公屋單位，2019-20年度收回數目最多，有逾萬個單位。 政府在《長策2019年周年進度報告》中指出，由2020-21年度起十年期的總房屋供應目標為43萬個單位，當中包括21萬個公屋或「綠表置居計劃」單位，當局指出，目標數字「並不包括房委會及房協預計在上述十年期內收回並可供再編配的公屋單位。」

據運房局數字，五個年度以來，共有66,858個新建成公屋單位，當中房協只有於2016-17年度提供140個公屋單位。按年度計，去年度只有10,107個新建成公屋單位，較2018-19年度的17,658個，減少43%，數字亦是5個年度以來最少。

另外，過去五個年度，房委會及房協共收回44,268個可供再編配的公屋單位，去年度收回數目最多，有逾10,078個該類單位。

由房委會收回的43,601個公屋單位，近30%租戶因購置資助出售房屋，涉13,073個單位。其次是戶主離世，涉11,398個單位。有6,708個單位因戶主遷入院舍而收回。有6033個單位因租戶違反租約而被要求遷出。有5,935個單位屬租戶自願交回。因租戶家庭入息或總資產淨值超過富戶政策而收回的單位有272個。其他原因有182個。

至於由房協收回的667個公屋單位，最主要原因是戶主離世，涉230個單位。其次是租戶自願交回單位，涉225個單位。因戶主購置資助出售房屋、及因戶主遷入院舍，而交回的公屋單位，分別有76個及68個。有35個單位及33個位，分別因屬富戶及因違反租約而須遷出。