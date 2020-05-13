女大狀方也方涉襲老翁案　官指事主說法合理　被告罪成罰款3千

女大律師方也方涉嫌因在聖保祿醫院箍住一名坐在輪椅上的八旬翁，被控一項普通襲擊罪。方否認控罪，案件上周審訊後，今日（13日）在東區法院裁決，裁判官林子勤接納被告與傷者以及當時在場的傷者女兒有前怨，經小心考慮後，認為事主父女誠實可靠；相反被告聲稱因事主女兒襲擊，失去平衡才不小心箍住傷者的說法，與CCTV 片段不符，不認同被告無意襲擊事主，裁定被告罪名成立，判罰款3000元。

女大狀方也方被裁定襲擊86歲老翁罪成，被判罰款3千元。(資料圖片)

女被告方也方（58歲）由資深大律師清洪代表。她被控一項普通襲擊罪，指她於去年3月在銅鑼灣聖保祿醫院B庭1樓襲擊事主康繼興（86歲），今被裁定罪名成立。

事主父女與被告有積怨

林官裁決時指，綜合控方證人供詞，當日坐在輪椅上男事主，與其女兒及家傭一行在聖保祿醫院遇見被告，被告一直試圖與男事主對話，遭其女兒阻止；期間被告突然用手箍住男事主頸部，又曾捉住男事主上衣及輪椅手柄。林官指，明白男事主父女與被告有積怨，但認為兩人供詞連貫合理，並無漏洞，故接納兩人的供詞。

事主反應明顯厭惡被告

林官續稱，年長的男事主雖然無法清晰表示他是否同意被告觸碰他，但從CCTV 片段所見，男事主明顯對被告感到厭惡，又多次揮手叫被告離開，可見他絕不會同意被告接觸他。

閉路電視未見被告受襲

相反，林官認為辯方說法不合理，如辯方聲稱被告受事主女兒襲擊，失去平衡，才會不小心箍住事主，然而閉路電視片段顯示被告根本沒有受襲，亦沒有失去平衡，可見被告當時並非無意箍向男傷者；最終裁定被告罪名成立，判罰款3000元。

案件編號：ESCC 754/2019