新冠肺炎｜兩嫲孫確診　常去楊屋道街市　孫女住荃灣卓明樓

本港今日（13日）新增3宗新型冠狀病毒確診個案，當中包括2宗本地感染個案及1宗輸入個案，累計確診及疑似個案增至1,051宗。當中一名本地感染個案涉及一名66歲女病人，她無外遊紀錄，其5歲孫女今日亦確診，屬於不明感染源頭的本地感染個案，中斷本港連續22日「零本地感染」的紀錄。66歲患者的八名家人，七人有病徵發燒，其中孫女已經確診，其餘六人檢測呈陰性，送往檢疫中心。

八家人七發燒 孫女確診其餘檢測陰性

該名66歲女病人居住於荃灣梨木樹邨，周一（11日）於葵涌伍若瑜夫人普通科門診求醫，昨日初步確診，今日經覆檢後正式確診。她已發燒數天，喉乾及有輕微咳嗽，被送瑪嘉烈醫院治療。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會中表示，該名66歲女病人日間會到街市買餸，平日會到荃灣街市街10號卓明樓照顧5歲的孫女。她於5月8日開始發病，隨後兩日包括母親節期間，均沒有外出或照顧孫女。2個家庭共涉及8名家庭成員，7名成員均獲安排入院，當中4人出現病徵，3人有輕微發燒；餘下1名家庭成員送往檢疫中心隔離。

孫女曾到外婆旺角家中逗留

66歲女病人的5歲孫女今日亦告確診，她在5月2日及5月9日曾前往荃灣沙咀道289號日朗坊補習社，其間一直配戴口罩，補習老師及學生不會列為緊密接觸者；她5月9日亦曾前往旺角富榮花園第八座的外婆家中逗留，涉及十多人，他們均已列為緊密接觸者。

輸入個案5月9日搭QR818返港

第1,051宗個案屬於輸入個案，涉及一名34歲男子，曾到巴基斯坦探親，5月9日乘坐卡塔爾航空QR818航班回港，抵港後接受測試，隨後送往檢疫中心隔離。

食物及衞生局副局長徐德義在記者會中表示，各地對病毒認識有限，市民要有心理準備「長久戰」，但他認為毋須回復3月底的措施。政府專家顧問團成員、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇昨日指，相關本地個案反映本港有隱形傳播鏈，「28日」的疫情指標線需要重新計算，現時港人應時刻戴上口罩防疫。