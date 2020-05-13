新冠肺炎｜5歲女患者曾到荃灣日朗坊補習社　職員指師生暫無不適

本港新冠肺炎疫情近日稍見緩和，但昨日（12日）一宗新增確診個案，令本港連續23日「零本地感染」的紀錄斷纜。昨日確診的66歲女病人，其5歲孫女今日（13日）亦確診。 衞生防護中心資料顯示，該名女童本月曾兩次到荃灣教育中心「日朗坊」上課。「日朗坊」職員以電話回應《香港01》查詢時稱，與確診女童一起上課的師生暫沒不適，又透露師生將接受深喉唾液化驗，會即時停止服務及消毒。記者到場視察時，有家長透露，中心在學校停課期間一直維持服務，只是今天突接到職員通知有學童確診，須提早下課。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上透露，該名5歲女童曾在本月2日及9日，於荃灣教育中心「日朗坊」上課，當時是一名老師對兩名學生，衞生署將安排教職員及學生收集樣本檢測。

即時停業 師生會驗口水

「日朗坊」一名男職員回應《香港01》記者電話查詢時表示，補習社會即時停止服務及進行消毒，與確診女童一起上課的師生暫無健康問題，但透露補習社的師生將接受深喉唾液化驗。至於受影響師生人數，對方稱不便回應，之後匆匆收線，待記者再致電時，轉由一名女職員接電話，惟記者報上身份後，對方只稱「不接受訪問」便收線。

補習社職員稱：得悉學童確診後 已盡快要求家長接走子女



記者其後再到「日朗坊」視察，發現中心內仍有學童。 一名到場接6歲兒子放學的媽媽表示，兒子每周會到中心上半天課，主要學英文、數學及普通話，每次4小時，並透露即使學校停課，「日朗坊」課堂亦沒暫停，只是今天下午職員致電通知有同學確診，故提早一小時下課，著她盡快到中心接走兒子。她估計兒子與確診女童非同班同學，故不太擔心。

記者在門外訪問家長期間，教育中心一名男職員突然要求受訪中的家長入內，之後一男一女職員走出教育中心，要求站在走廊的記者停止拍攝，並要求刪除已拍攝的照片，又強調中心職員沒不禮貌對待記者；女職員稱：「我哋唔係補習社，我哋係興趣班」，又表示「我哋知道、收到衞生署資料，即刻叫小朋友走」。

主打面試課程 服務1至12歲學童

翻查「日朗坊」網頁資料，該教育中心共有4間學校，位於荃灣沙咀道恒生荃灣大廈的是總校，另在元朗、何文田、九龍灣亦有分校。該中心主要服務1至12歲的學童，提供入學面試及國際證書課程，當中「皇牌課程」為幼稚園面試培訓班及學前適應班。該中心在網頁中強調著重小朋友多元發展，會與家長溝通，「為學童提供輕鬆及愉快的學習環境」。

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