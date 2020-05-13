新冠肺炎｜5歲女患者曾到荃灣日朗坊補習社　職員指師生無不適

本港新冠肺炎疫情近日稍見緩和，但昨日（12日）一宗新增確診個案，令本港連續23日「零本地感染」的紀錄斷纜。昨日確診的66歲女病人，其5歲孫女今日（13日）亦確診。 衞生防護中心資料顯示，該名女童本月曾兩次到荃灣教育中心「日朗坊」上課。「日朗坊」職員回應《香港01》查詢時稱，與確診女童一起上課的師生暫沒不適，又透露師生將接受深喉唾液化驗，會即時停止服務及消毒。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上透露，該名5歲女童曾在本月2日及9日，於荃灣教育中心「日朗坊」上課，當時是一名老師對兩名學生，衞生署將安排教職員及學生收集樣本檢測。

即時停業 師生會驗口水

「日朗坊」一名男職員回應《香港01》記者電話查詢時表示，補習社會即時停止服務及進行消毒，與確診女童一起上課的師生暫無健康問題，但透露補習社的師生將接受深喉唾液化驗。至於受影響師生人數，對方稱不便回應，之後匆匆收線，待記者再致電時，轉由一名女職員接電話，惟記者報上身份後，對方只稱「不接受訪問」便收線。

主打面試課程

翻查「日朗坊」網頁資料，該教育中心共有4間學校，位於荃灣沙咀道恒生荃灣大廈的是總校，另在元朗、何文田、九龍灣亦有分校。該中心主要服務1至12歲的學童，提供入學面試及國際證書課程，當中「皇牌課程」為幼稚園面試培訓班及學前適應班。該中心在網頁中強調著重小朋友多元發展，會與家長溝通，為學童提供輕鬆及愉快的學習環境。

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