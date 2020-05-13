教育局發復課指引不建議戴N95口罩　如安排小組討論應考慮裝隔板

隋著新冠肺炎疫情緩和，全港學校將於5月27日起分階段復課。教育局今（13日）正式發出復課指引，當中訂明在中小學的座位安排上應盡量使用課室空間，以保持學生之間的距離，亦應避免小組討論活動，如因特殊情況而有需要，學生之間保持最少一米距離，並應考慮安裝隔板。至於屬於傳播風險高的廁所，則特別提醒如校內坐廁沒有廁所板，則建議以稀釋家用漂白水清潔消毒、加裝廁板或更換坐廁等。

隋著新冠肺炎疫情緩和，全港學校將於5月27日起分階段復課。（資料圖片）

教育局今日（13日)正式向全港中小學及幼稚園發出復課指引，重申在中小學的課堂上，學校要以「面對背」方式單行排坐，教師則單向方式授課，同時應盡量使用課室空間，以保持學生之間的距離。另外，指引特別提到，課堂上須避免小組討論活動，如因特殊情況必須以分組形式安排座位，學生之間保持最少一米距離，學校亦應考慮安裝隔板。

幼稚園方面，學生則應盡量保持最少一米的距離，如課室空間的限制未能提供上述安排，幼稚園應盡量使用課室的空間。如提供茶點，應提供獨立包裝。

如使用蹲廁建議加裝廁板、避免大便

至於屬傳播風險高的廁所，學校要確保沖廁系統正常運作，使用者如廁後要蓋上廁板才沖廁。如果學校坐廁沒有廁所板，例如蹲廁，則建議減少廁格內貯存物、保持空氣流通、定時以1 比 49稀釋家用漂白水清潔消毒、考慮加裝廁板或更換坐廁，而學生應避免使用沒有廁板的廁所大便。

指引亦不建議教職員及學生使用N95呼吸器，因為新冠肺炎主要經由飛沫或接觸傳播，佩戴口罩已能提供保護。

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