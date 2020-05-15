【新冠肺炎】匯豐捐6000萬港元應對疫情　夥四機構社區補漏

新冠肺炎疫情持續數月，本港不少市民都面臨諸多挑戰，不少基層人士防疫物資缺乏，或是有非綜援人士突然失業，陷入困頓，惟政府支援難顧及方方面面。香港上海匯豐銀行有限公司於4月捐出6000萬港元，並夥四間慈善機構一起為社區提供支援，從短期到長期，多方位填補社區漏洞，預計可惠及60萬人。 其中紅十字會醫護服務部表示，除派發防疫用品包之外，更會利用資助展開為期兩年的本地備災項目；而聖雅各福群會將向超過5,000人無綜援人士，提供食物援助。

紅十字會醫護服務部經理呂秀蘭表示，會利用資助展開為期兩年的本地備災項目。(黃寶瑩攝)

紅十字會將展開為期兩年備災項目

新冠肺炎疫情影響全球，今年2月底、3月初時，本港缺乏防疫物資，多區都出現天價口罩等，即使現時疫情有所緩解，但是口罩等防疫物資的價格，仍是基層人士難以承擔。紅十字會受匯豐資助，準備1.9萬個防疫用品包，並會與深水埗、油尖旺、觀塘及北區的中小學聯絡，派發給低收入家庭。

紅十字會醫護服務部經理呂秀蘭表示，除了派發防疫用品包之外，更會利用資助，展開為期兩年的本地備災項目，包括派義工檢查劏房戶、寮屋戶的居住安全，也會向市民普及防災避災知識，「其實香港有85%嘅人係未受普及的。」

聖雅各福群會項目經理徐建森指，已尋找50間機構，包括教會、學校等，希望可以減輕受助者負擔。」(黃寶瑩攝)

聖雅各福群會也是匯豐的合作夥伴之一，一直以來會透過不同平台向有需要人士派發食物；與匯豐合作後，他們將向超過5,000名無領取綜援人士，提供食物援助，除派發足夠2、3周的食物外，亦會提供400元的電子餐券。

聖雅各福群會項目經理徐建森說：「今次疫情，好多非綜援人士突然沒了工作，但是他們交租、養家的壓力都很大，我們尋找了50間機構，包括教會、學校等，希望可以減輕這些人的負擔。」

匯豐銀行亞太區企業可持續發展高級經理譚鈞屏表示，匯豐除了捐款之外，亦希望能在未來防災技能方面做出貢獻，「不單單是為了是次疫情，更是幫香港人的未來做準備。」(黃寶瑩攝)

匯豐銀行亞太區企業可持續發展經理吳凱明指，2月初時已開始構思應該如何在社區做一些慈善，而是次的「共建安全社區助基層」備災計劃，最初甚至只能透過網絡視像聯絡機構，希望活動可以「補漏洞（fill the service gap）」。

匯豐銀行亞太區企業可持續發展高級經理譚鈞屏表示，匯豐一直有心做慈善，是次除了捐款之外，亦希望能夠在未來防災技能方面做出貢獻，「不單單是為了是次疫情，更是幫香港人的未來做準備。」