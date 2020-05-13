社總6名代表請願促調查兒童被捕情況　社署及警總派員接信

反修例示威衝突以來，有千計中學生及青少年被捕，周日（10日）母親節多區進行「和你sing」行動中，也有一名僅12歲網媒「學生記者」被警方帶走。 社會工作者總工會就此今日（13日）到社會福利署及警察總部遞信，當中要求社署就多次行動中受傷害兒童，跟從「保護兒童免受虐待多專業合作程序指引」及成立「危機事件後的壓力處理小組」，並非一如以往的單一處理及進行輔導，以及投訴警務處處長鄧炳強周日警員的處理手法。

社總外務副會長張志偉認為，警方於尖沙咀「拘捕」12歲「小記者」時，沒說明任何有法律依據的理由。（梁煥敏攝）

社總外務副會長張志偉表示，母親節當日，警方於尖沙咀「拘捕」該名「小記者」時，沒說明任何有法律依據的理由，並拒絕在場註冊社工陪同送往警署，並似有嘲笑有關兒童的舉止，忽視兒權權利，涉違反聯合國《兒童權利公約》及不了解警察通例中保護兒童條例。他續指，有警員聲言子女被捕父母應受刑責，有錯誤理解法例之嫌。

另外，警察在商場地面向對上樓層發射兩枚胡椒球彈，有孩童受影響，當日晚上，有衝鋒車及兩架「豬籠車」，突然由彌敦道響警號並超高速開車轉入山東街，沒有理會彌敦道及山東街的行車路上聚集了一群採訪中的記者，更有不少正在橫過馬路的行人，加速衝向人群，做法危險。

張志偉續説，社署的角色亦為兒童的監護人，有必要保護受影響兒童，因此社署責無旁貸，必須站出來協助，成立調查委員會，澄清做法不當，以及保障兒童安危。社署派職員到現場接信。

其後，社總代表到警察總部交投訴信，向早前認同當日執法的警員做法「不理想」的警務處處長鄧炳強，認為當日警員做法失控，警察總部一名警長上前接信。