新冠肺炎丨梨木樹區議員倡全邨檢測　居民：有人唔戴口罩、吐口水

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港「零本地感染」斷纜。昨日（13日）新增三宗個案，包括兩宗本地個案，患者是住在梨木樹邨的66歲女病人，與其不同住的5歲孫女，據悉女病人丈夫亦初步確診。 梨木樹西區議員黃家華今（14日）早在港台節目《千禧年代》稱，該邨居民大為恐慌，這幾天人人都戴上口罩，有部份居民被嚇得「執包袱」搬到親友家暫住，亦有年輕人選擇租酒店。他希望衞生防護中心能為梨木樹邨所有居民進行深喉唾液病毒檢測，以了解社區爆發情況。

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梨木樹西區議員黃家華說，由於66歲女患者的病毒源頭未明，該邨居民大為恐慌。他稱，過去數周疫情放緩時，有居民鬆懈、不戴口罩，但這幾天人人都戴上口罩。有部份居民被嚇得「執包袱」搬到親友家暫住，亦有年輕人選擇租酒店。

黃家華批評衞生防護中心動作「慢三拍」，至今仍未見過相關人員到現場工作或派發樣本樽予居民。他又表示，不明白政府為何不派員到患者所住的單位，檢查是否有改動喉管。他希望衞生防護中心能為梨木樹邨所有居民進行深喉唾液病毒檢測，以了解社區爆發情況。

梨木樹邨居民：早前好多人無戴口罩

而梨木樹邨居民郭女士稱，早前邨內有很多人無戴口罩，間中甚至有四、五名男子在「冷巷」吐口水，形容衞生情況惡劣。她又說，曾看見有人「拖行李篋」上樓，應是剛回港的家居檢疫人士，令她很不放心。