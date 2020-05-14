新冠肺炎丨港府派首班印度包機　滯留南部港人：無法往新德里登機

新型冠狀病毒疫情在全球蔓延，保安局早前宣布最快在周日（17日）派出專機到印度首都新德里，接載滯留當地的香港居民回港，預料有200人以上乘搭專機，周一（18日）抵港。 滯留印度、患有糖尿病的的港人Sam今（14日）早在港台節目《千禧年代》稱，他已有兩個月沒有注射胰島素，希望盡快回港，但他身處南部城市，與新德里距離遙遠，暫未找到辦法前往。他已向入境處和中國駐印度大使館求助，希望能向他提供協助。

+ 2

患糖尿病 兩個月無注射胰島素

入境處早前表示已聯絡約3600名滯留印度港人，保安局最快在周日（17日）派出專機到印度首都新德里，接載滯留當地的香港居民回港，並優先協助患病、孕婦、幼童等人士。當局預計有200人以上乘搭專機，預料航班周一（18日）到港。

滯留印度的港人Sam表示，他本身患糖尿病，已有兩個月沒有注射胰島素。他表示，曾聯繫醫管局安排寄藥，但當地海關不准入口。他亦曾到當地醫院求診、驗血，院方可為他處方口服藥，但其作用與胰島素不同。

Sam說，港府專機由位於印度北部的新德里起飛，但他身處南部城市，距離遙遠，暫未找到辦法「北上」。他表示，火車票已賣完，包車需時兩天、價錢高昂，而內陸航班大多已停飛，亦未知能否買到特別班機的機票。他已向入境處和中國駐印度大使館求助，希望能向他提供協助。