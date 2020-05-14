消委會│myTV SUPER離線下載功能要付費　每帳戶僅能1部裝置登入

「煲劇」成近月居家抗疫娛樂之一，消委會檢視11個收費網上影視串流平台的點播服務，發現3個訂閱制平台（Amazon Prime Video、FOX+及Netflix）透明度低，未建立帳戶或付款前不能瀏覽影片庫，消費者難以比較各平台提供的影片和服務。調查又發現，myTV SUPER會額外收取每月38元或每集2元（需簽訂 12 個月合約），以啟動離線下載功能，且每帳戶僅能於1部裝置登入，對經常切換裝置觀看影片的消費者或帶來不便。 消委會提醒，市面上的點播服務花多眼亂，消費者應衡量日常使用量和習慣，選擇適合自己的點播模式，切忌盲目訂閱過多平台。

消委會發現，myTV SUPER會額外收取每月38元或每集2元（需簽訂 12 個月合約），以啟動離線下載功能，且每帳戶僅能於1部裝置登入。（資料圖片）

消委會檢視11個主要供應電影及／或劇集的收費網上影視串流平台，當中3個平台（hmvod、myTV SUPER及Now E）同時提供訂閱或單次租借影片兩種選擇；4個平台（Amazon Prime Video、FOX+、HBO GO及Netflix）屬訂閱制；3個平台（Apple iTunes、Google Play及YouTube）以單次租借影片形式收費；餘下1個平台（Viu）的部分影片可免費收看，成為升級會員後則可觀看所有影片。

myTV SUPE每帳戶僅能於1部裝置登入

myTV SUPER的限制最嚴謹，每帳戶僅能於1部裝置登入，每月切換裝置（適用於「網頁版」用戶）或瀏覽器（適用於「應用程式版」用戶）不可多於3次。若註冊裝置數量達到上限，HBO GO及Now E會限制更換裝置的次數，分別為每個月只能替換1個註冊裝置，及1年內最多轉換登記裝置12次。

與家人朋友共享訂閱服務亦受條款規限，半數訂閱制平台僅可於2部裝置同步串流不同影片；1個平台每次只可於1部裝置上登入，未有支援同步串流；僅1 個平台按串流熒幕數量而設有數個訂閱計劃，消費者應按實際需要選擇合適的計劃。

myTV SUPER離線下載要付款

此外，調查發現myTV SUPER會額外收取每月38元或每集2元（需簽訂 12 個月合約），以啟動離線下載功能。訂閱制平台的影片非無限下載，FOX+每部影片每年只能下載不多於2次；HBO GO及Netflix部分影片的下載次數有限。所有訂閱制平台對離線影片設有保存期限，由48小時至30天不等；4個平台更在開始播放離線影片後，保存期將縮短至48小時。

消委會檢視11個主要供應電影及／或劇集的收費網上影視串流平台。（資料圖片）

試用隨時免費變收費

訂閱制服務一般按月預先收費，7個平台的月費由約47元至138元，其中Netflix設有5個不同月費計劃，並按螢幕數量、影片畫質及觀看影片的裝置類型而異，月費由53元至93元不等。另有Viu免費開放部分影片，若每月繳付28元成為升級會員，可取得所有影片的觀看權限、下載影片、影片不插播廣告等服務。

調查發現，3個平台在付款訂閱前未能瀏覽完整影片目錄，包括FOX+及Netflix需於建立帳戶及付款後才能查閱；Amazon Prime Video同樣須先建立帳戶，選取月費計劃及提供付款資料後，方可以免費試用形式瀏覽。即使有3個平台設有免費試用，為期7天或1個月，但啟動試用服務前，亦需先開立帳戶及提交信用卡等付款資料。

消費者如未有適時取消試用服務，會視作繼續訂閱並開始收費。消委會提醒，所有訂閱制平台均會自動延續訂閱服務，直至用戶提出取消訂閱申請，只有3個可隨時取消（Amazon Prime Video、hmvod及Netflix），並會於下一個收費周期生效；其餘平台需於下一個收費周期的1天至2天前（FOX+非指定用戶、HBOGO經Now E訂閱、Now E及Viu），或至少30天前申請取消（FOX指定用戶及經myTV SUPER客戶服務申請），部分平台視乎訂閱方法而異。消費者若未有及早了解合約條款，有機會因錯過取消訂閱的期限，而多付不能退回的預繳費用。

單次租借電影設觀看期限

至於單次租借電影服務，每套電影的租借費介乎18元至38元不等，消費者可隨時瀏覽平台的電影庫，查閱收費、畫質等資訊後，才租看心儀的影片，惟各平台租借電影後有不同的觀看期限。4個平台的電影可於付款後的30天內觀看，但在開始播放後會縮短至48小時後到期；餘下平台的收看有效期更短至付款後的48小時。

消委會提醒，除了付費的影視串流平台外，網上常見一些提供本地或海外電影及劇集的免費平台，但這類免費點播串流服務的合法性成疑，容易誤墮侵權行為。該會又建議，可按個人觀看電影或劇集的習慣，例如頻密程度及喜愛的影片種類，選擇訂閱或單次租借；計劃與家人朋友共享串流影片服務，或經常切換裝置觀看影片的消費者，宜留意平台就同步串流及轉換裝置的限制。