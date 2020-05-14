9.29暴動案｜52名被告案轉區院　社工許麗明涉襲警留裁判法院處理

去年9月29日有市民發起「全球反極權」遊行，當日本港多處發生衝突，防暴警員清場時在金鐘夏慤道以及金鐘道近太古廣場一帶拘捕並檢控近100人。其中53名被告今（14日）被帶上西九龍法院再提堂，控方申請將其中52名被控暴動的被告轉介區域法院，並加控8人襲警及管有雷射裝置等罪，6月到區院答辯；社工許麗明的襲警案，則准留在西九龍法院，並押後至7月再訊。

同案的第53名被告為許麗明（50歲），社會工作者總工會總幹事，被控一項襲警罪，指她在9月29日在金鐘道襲擊執行職責的警務人員莊的朗。她的案件則獲准留在西九龍裁判法院處理；案件將押後至7月2日聽取答辯和作審前覆核。

社工許麗明涉襲警的案件，下次提堂仍會留在西九龍法院處理。

8人被加控襲警及荂攻擊性武器罪

餘下52名被告，控方今加其中8名人士各一項罪名，其中4名被告各被加控一項襲警罪，指他們案發當日在金鐘道和樂禮街一帶分別襲擊正在執行職務的警員B、C、D和E；另4名被告則被加控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他們當天在金鐘公眾地方管有可以發射鐳射光束的裝置。

面對暴動罪的52名被告將在6月4日被轉介區域法院審訊；而由於區域法院範圍有限，法庭亦特意下令將當日案件移至西九龍法院第三庭，由區域法院法官負責審理；押後期間，各名被告可以繼續保釋外出候審。

案件編號：WKCC 3792/2019