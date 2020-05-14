兩男涉遊說他人著女子不要在強姦案作供　一人疑稱可獲報酬20萬

自稱曾任內地陽江市政協的男商人，前年在遊艇派對後，將醉酒鐘錶女商人帶回住所強姦，去年被判監5年4個月。兩名男子涉嫌曾就該政協所涉的案件，找人叫一名女子不要在審訊中作供，其中一人更稱游說者可得20萬報酬。該兩男被控以妨礙司法公正罪，其中一人早前已被落案起訴，另一人則日前才被控告，兩人的案件均於今(14日)在沙田法院提訊，控方要求將兩男的案件合併，兩被告暫時毋須答辯，裁判官把案押後至下月2日到區域法院答辯，兩男准保釋候訊。

次被告陳昌國被控一項作出傾向妨礙司法公正罪。(盧翊銘攝)

兩名被告：陳國強，60歲，公司董事；及陳昌國，45歲，裝修工人，首被告早前已被控及提堂，次被告則今天才首次到法院應訊。

首被告被指可給湯20萬報酬

首被告控兩項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪。控罪指，他於去年8月4日及10月21日，遊說男子湯志偉協助他誘使女子X，不就黄國興強姦案（HCCC244/2019）審訊出庭作供，並聲稱會給湯志偉20萬作為報酬

次被告則被控一項相同罪名，指他於去年9月30日透過湯志偉勸阻X不要在審訊中，作出針對被告黄國興的證供。

控方不反對兩人保釋。首被告獲准以原有條件保釋，次被告則以3萬元保釋，期間不可離港或接觸控方證人，並需每周往警署報到2次及居於報稱地址。

案件編號：STCC1152/2020