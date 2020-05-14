新冠肺炎｜增一確診　荃灣群組共三感染　63歲男子街市街擺檔修錶

新型肺炎病毒疫情緩和多日，本港連續23日「零本地感染」的紀錄斷纜後，今日（14日）再新增1宗本地個案，患者是第1049宗個案、居住荃灣梨木樹邨5座的66歲女病人丈夫。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名患者63歲，於昨晚（13日）確診、事前無病徵。而他每日早上均會坐車到荃灣街市街10號、卓明樓樓下的鐘錶檔口工作，主要幫人修理鐘錶，其他時間則沒有其餘活動，因是家人向他提供膳食。 該店是荃灣區內少有的修理鐘錶的檔口。

+ 7 + 6 + 5

張竹君續指，該名63歲患者主要幫人修理鐘錶，該檔口「朝桁晚拆」，得悉他近日生意不太好，但仍有與客人接觸，但有戴口罩。礙於沒有派發收據，未能追蹤客人，呼籲客人致電當局熱線，而該檔口附近似乎沒有其他檔攤。

同時，張竹君表示，會陸續向早前兩位本地確診者的居住地方，分別為梨木樹邨及卓明樓的同一棟樓住客派發深喉唾液樣本瓶，以檢測是否有更多感染個案。截至現時，當局已派出超過100個樣本瓶，當中包括在卓明樓派發的47個，因有部分住客不在家，故亦有預留一定數量的樣本瓶予業主立案法團；而今日稍後將透過房屋署，向居住梨木樹邨第5座的住客派發樣本瓶，當中涉超過850個單位，或有數千人；至於街市檔口方面，則有向荃灣3個街市檔口，派發15個樣本瓶；當局亦有向5歲孫女上課的補習社派發6個樣本瓶，分發給師生、陪同人士等人。

張竹君稱，因相關人士留深喉唾液樣本屬自願性質，故希望他們能夠交回。而如果當局派樽時住戶不在家，當局會留下一封信件，方便他們回家時到大堂取回樣本瓶。被問到會否向卓明樓的性工作者的客人派樽時，張竹君稱，會先向住戶派樽，視乎結果有無不尋常再作決定。至於會否檢查梨木樹邨的喉管，她稱若有爆發時就會檢查。

錶檔檔主或是首名感染者

張竹君稱，仍未追蹤到66歲婦人及5歲孫女的感染源頭，但婦人的丈夫的病毒CT值達到30以上，代表他可能在較早前已受感染，不排除他才是這個家庭群組中第一個受感染的人，而他在太太確診當晚已被送到檢疫中心，即在5月12日晚上。

張竹君澄清，5歲孫女與婆婆一家在富榮花園家中與十多人聚餐，到奧海城金滿庭用膳時則只有她及媽媽二人，十多名親人已被送到檢疫中心，會陸續留深喉唾液樣本。另外，66歲婦人常到的街市檔口位於川龍街、禾笛街、鱟地坊，而非街市裏面。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞則指，醫管局接獲14宗呈報個案，有68人仍然留院，1人出院，現已錄得1009人康復出院。另外，有39人於11間公立醫院留院，當中1人危殆、3人嚴重及35人情況穩定。



負壓病床方面共有1251張，負壓病房則有673間，使用率分別佔40%及54%。