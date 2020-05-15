【監警會報告】涉721、831　無提獨立調查委員會　建議審視催淚彈

去年6月起的反修例風波至今近一年，監警會今日（15日）下午2時，發表《關於2019年6月起〈逃犯條例〉修訂草案引發的大型公眾活動及相關的警方行動》專題審視報告。《香港01》將現場直播。 報告共16章，中文版過千頁，英文版999頁，結論無提及是否應該設立獨立調查委員會。

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▼回顧2019年反修例示威衝突▼

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【15:40】香港01記者：結論話勾結無證據？低估情報外，指揮失當？要道歉？是否應該公開催淚彈成份，以及行動編號識別？

梁：事實中的確睇唔到，報告不是遣責，無權去譴責。

記者：721當晚，8點警方5次見白衣人，警方一個都不調動，有無詢問、質疑過警方做法？公眾對721最關注暴力事件警方同黑社會勾結。引用法庭判詞、警方說法，是否站在警方一邊？831警驅記者出太子站，現時亦有類似行為，太天真？是否警方講什麼就信什麼，警方不恰當？

梅：721關注，內文由7月16日放映會開始，寫報告有好多關節事件可做更好，有做嘢或不會導致地鐵站事件。

俞：接納任何一個人士的消息，不單同警察取資料。有兩間大學做調查，中大調查有示威人士及公眾人士，報告原文不改，單方面或選擇性指控不能認同。

梁：有意見請處長講下一次會點做，非譴責人報告，相信鄧處長都認為那次做得不好。記者有權利採訪，「我係撐你」，事實講清楚，行動有做法引起誤會，但不會教點做。

蘋果日報：報告有無先給警方或政府看初稿？拒絕提供資料次數？私了逐宗講，市民會覺得警方使用武力表會更好。報告指721已發生，市民見警方無拘捕，過去半年警方採取行動拘捕？831封閉出口合理，警方對傳聞有責任？

梁：警方有供資料，基本上有問題都有答，所以報告有引，觀察建議無給警方，早兩日有給警方看報告，但已印好，不會改。工作指出當時事實，令警方可做得更好，拘捕與否警方行動中所做。記者在場相信是警方行動上決定。私了是警方執法範圍，不可避免，社會見到執法困難體現到。

謝：警方用過份武力每個投訴都會跟進。

▼6.9大遊行後衝突▼

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【15:15】南華早報記者：有無警方使用武力建議？警方有否違反指引？

梁：有情況下武力使用，拘捕用武力令拘捕。12開槍，第6節有列出，有機會令警員致命。3槍中人，已出院，無死亡。社會法治，依賴市民守法，示威原本和平，轉成暴力，財產受破獲，警員要保護自己。要小心及公平，警員面對很困難處境，要確保有訓練。獨查調查委員會，作為監警會，無法律基礎去講，警方有制度。

信報：成立獨查調查委員會？報告831之後略提，再跟進？

梁：獨查調查委員會IPCC無立場，個人而言不排除，持開放態度，52個建議有機制同警方跟進，今早見特首話可能再有機制。

東方日報：38條,警方用武力責任？沒法定職能，報告幾大反映真相？警方有幾多跟進？

梁：警務人員要更細緻表達責任，並不代表現時無效，確保每個警員跟指引要行之有效解釋，可參考外國。無調查權：監察CAPO投訴是否公正，今次資料可幫到，各界資料認為是完全，跟IPCC事的是完任，覺得做到完整報告。相信特首會同處長講。

謝：14/15年度至18/19作的建議警方有跟進，相信有正面，使警方做更好。

明報：審視工作有限制？專案組會繼續跟進？報告無判斷警方濫用武力，無法化解民怨？721拍肩兩方面非勾結，點解下判斷？

梅：目的審視現場發生咩事，可幫到睇CAPO報告，市民願意給予片段。

梁：非執法機構，工作不需調查權力。10周年報告個人意見，要改變須社會討論。會繼續審視工作，有新投訴，會繼續關注，但未必再做報告。警方用武力要付法律責任是個人，報告強調的不是個人問題，武力投訴警方要調查，IPCC會再睇，需要完善管理及培訓制度，就咁話有無濫用無意思。

梅：無調查權，無見過涉事警員，憑片段已知資料做判斷。

梁：721最重要係話警方同黑社會勾結，無證據，單憑呢樣事（拍肩）非勾結，不能斷章取義。

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【14:49】梁定邦：收2萬幾張相，變歷史材料，再談公不公開，或會給圖書館。

52個提議在附件中，警方用武力在執法情況用，守則有解說，這方面可做更好，相信警務處歡迎，確保每個警員守，需要更嚴密監管機制。

對於催淚彈的使用，建議有專家委員會審視。

對媒體關係，同警方好似「唔係幾好」，群策群力商討點做。應同主要機制商討，執法及報道平衡要開心見誠商討，相信警方有誠意做。

警方同市民關係：如何將解釋平民化講出來需工作，示威訊息用互聯網，警方點將執法訊息帶到網上是挑戰。

如何消除怨氣？將事實鋪陳，大家反省，社會大家有責任，引古文大學中「文格而後致之」明德革物。希望報告經考驗，令大家明白責任。

▼6.12金鐘衝突▼

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【14:31】秘書長俞官興：監警會職能覆檢投訴警方課投訴，6月9日起引致投訴分柝，去到今年2月，最新5月8日。投訴最多的是行為不當、疏忽職守、毆打、沒有禮貌等。

副秘書長（行動）梅達明：六個特別日子，報告理清事實，取好多資料如傳媒報告，市民提交資料，CCTV，錄音，將資料整理、重組、較對，再取警方回應行動部署、實際處理現場調配情況，不時向督導委員會報告，開30多次會，關鍵位以每分鐘計。

▼7.1衝擊立法會▼

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【14:10】監警會主席梁定邦：第一章解釋報告作用,投訴有處理機制，警民有衝突，將情景講清楚，處理投訴有更好比較，報告講大場景。大情景會講做法不足，有52個提議。明白數個月間示威事件發生了什麼事，對社會明白歷史有更深刻認識。監警會審視警方處理投訴的結果，以及是否公平，提改善意見。

第二章節：講法律框架、權力；第三章節：講述如何完成報告，媒體資料、市民、警方資料，國際專家；第四章，講述6月9日至3月初每個月事件描述出來，故十分長，有表講有幾多遊行，月份牌，每日描述，不只六個事件。第五章節解釋今次收到投訴。

第六章，警方需要用武力時法律及內部指引，比較內地等，本身法律國際公認，不完美，可做更好，對警執法監督及培訓可做更好，處長應檢視，參考其他國家。提議警務處引用武力指引重新審視，與法律銜接，必須有更好、直接即時法律諮商。

▼7.21元朗站白衣人襲擊▼

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監警會指，專題報告旨在釐清事實，並非調查任何投訴或個別警員在行動中的行為。報告只有16個詳盡章節，記錄在過去多月的大型公眾活動發生後，隨即收集的相關事實，以協助會方屐行職能，監察投訴警察課現正進行的投訴個案調查工作。

當中第七章至第十二章涵蓋六個特定日子發生的事件，包括6.9、6.12、7.1、7.21元朗站事件、8.11及8.31太子站事件，監察會指挑選這六個日子是基於當中涉及投訴眾多，或受公眾高度關注。報告仍亦涵蓋兩項議題，包括警員身份識別，以及新屋嶺扣留中心的拘留安排。

▼8.11太古站及葵芳站衝突▼

監警會主席梁定邦表示，會方已於今日向行政長官提交報告，並送遞警務處處長，對監警會而言，報告規模龐大，複雜程度之深，可謂前所未有。報告原定今年年初發布階段性報布，但因有司法覆核案件而延後，報告目的讓警方檢討維護法治和公眾秩予序角色，加強警方處理大型公眾活動能力，建立公眾信任，就此監警會作出52項建議。

▼8.31太子站衝突▼