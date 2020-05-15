【監警會報告・直播】涉7.21、8.31事件　無提及設獨立調查委員會

去年6月起的反修例風波至今近一年，監警會今日（15日）下午2時，發表《關於2019年6月起〈逃犯條例〉修訂草案引發的大型公眾活動及相關的警方行動》專題審視報告。《香港01》將現場直播。 報告共16章，中文版過千頁，英文版999頁，結論無提及是否應該設立獨立調查委員會。

▼回顧2019年反修例示威衝突▼

+ 24 + 23 + 22

【14:10】監警會主席梁定邦：第一章解釋報告作用,投訴有處理機制，警民有衝突，將情景講清楚，處理投訴有更好比較，報告講大場景。大情景會講做法不足，有52個提議。明白數個月間示威事件發生了什麼事，對社會明白歷史有更深刻認識。監警會審視警方處理投訴的結果，以及是否公平，提改善意見。

第二章節：講法律框架、權力；第三章節：講述如何完成報告，媒體資料、市民、警方資料，國際專家；第四章，講述6月9日至3月初每個月事件描述出來，故十分長，有表講有幾多遊行，月份牌，每日描述，不只六個事件。第五章節解釋今次收到投訴。

第六章，警方需要用武力時法律及內部指引，比較內地等，本身法律國際公認，不完美，可做更好，對警執法監督及培訓可做更好，處長應檢視，參考其他國家。提議警務處引用武力指引重新審視，與法律銜接，必須有更好、直接即時法律諮商。

+ 2

監警會指，專題報告旨在釐清事實，並非調查任何投訴或個別警員在行動中的行為。報告只有16個詳盡章節，記錄在過去多月的大型公眾活動發生後，隨即收集的相關事實，以協助會方屐行職能，監察投訴警察課現正進行的投訴個案調查工作。

當中第七章至第十二章涵蓋六個特定日子發生的事件，包括6.9、6.12、7.1、7.21元朗站事件、8.11及8.31太子站事件，監察會指挑選這六個日子是基於當中涉及投訴眾多，或受公眾高度關注。報告仍亦涵蓋兩項議題，包括警員身份識別，以及新屋嶺扣留中心的拘留安排。

監警會主席梁定邦表示，會方已於今日向行政長官提交報告，並送遞警務處處長，對監警會而言，報告規模龐大，複雜程度之深，可謂前所未有。報告原定今年年初發布階段性報布，但因有司法覆核案件而延後，報告目的讓警方檢討維護法治和公眾秩予序角色，加強警方處理大型公眾活動能力，建立公眾信任，就此監警會作出52項建議。

▼6.12金鐘衝突▼

+ 24 + 23 + 22

▼7.1衝擊立法會▼

+ 12 + 11 + 10

▼7.21元朗站白衣人襲擊▼

+ 10 + 9 + 8

▼8.11太古站及葵芳站衝突▼

▼8.31太子站衝突▼