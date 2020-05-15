新冠肺炎・最新｜今增一宗確診個案　為43歲男私人飛機機師

本港昨日（14日）新增一宗確診個案，累計確診及疑似個案增至1,052宗。新增確診患者荃灣梨木樹邨群組的63歲男子，他是早前66歲確診女病人的丈夫，患者每日到荃灣街市街開檔修理鐘錶，朝行晚拆。

【16:55】張竹君表示，第1053宗男機師是本地個案的機會不大，因為其女朋友已康復，他在3月31日回港後活動不多，自我隔離三星期，相反在英國有活動，在當地感染可能性較大。該男機師屬於受豁免人士，毋須強制檢疫，但要做醫學觀察。

【16:44】張竹君：梨木樹邨派出1900個深喉唾液樣本瓶，收集了180個樣本。衞生署會在邨內設收集深喉唾液樣本瓶。另外，早前住梨木樹邨的#1052宗63歲確診男子經營鐘錶維修，當局聯絡到其57名顧客，預料有30至40人會留深喉唾液樣本作化驗。

【16:37】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生表示，43歲男患者因為到北大嶼山醫院骨科求診，醫院為他作病毒測試，結果呈陽性，遂安排他至瑪嘉烈醫院傳染病中心。病人曾在北大嶼山醫院骨科普通病房逗留半小時，同房有8人，其後醫護安排他在單人病格，同房病人有戴外科口罩不列為密切接觸者。而醫護人員為他抽取鼻咽樣本檢驗時有穿上防護裝備，因此沒有醫護人員列為密切接觸者。

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日新增一宗個案，是第1053宗個案，患者是43歲法國籍男子，是私人飛機機師，屬於輸入個案，現留醫瑪嘉烈醫院。他從3月15日由英國回港，15日之前曾去法國、美國。返港期間，他在3月15日、16日曾見女友，該女友是第743宗確診個案。男機師在3月31日返港，之後沒有病徵，但因為其他原因求醫而需要接受病毒測試，才確診新冠肺炎。

【13:11】據了解，一名男病人入住瑪嘉烈醫院普通病房，其後被驗到對病毒呈弱陽性反應，需要進行進一步檢測，確定是否受到感染。他在住院期間，料與醫護、其他病人曾有接觸。

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【08:00】截至周五（15日）上午8時，全國確診病例84465宗，累計死亡人數4644人，疑似病例4宗，治癒病例79635宗，累計境外輸入1692宗；在湖北，累計68134宗，死亡總數4512人。