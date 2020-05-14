勞工處發電郵予《深學媒體》　要求協助跟進12歲學生記者事件

反修例風波持續接近1年，於母親節（10日）在尖沙嘴海港城發起「和你SING」，期間兩名分別12及16歲的《深學媒體》學生記者被警方帶走，最終未被檢控。 油尖旺區議員余德寶今日（14日）接獲《深學媒體》求助，指他們獲勞工處發電郵，稱勞工視察科正跟進事件，並引用《僱傭條例》第57章要求媒體負責人聯絡協助跟進。 勞工處回覆查詢，指由於事件引起各界關注，故電郵相關媒體解釋《僱用兒童規例》及邀請提供資料，會視乎個案的實際情況採取進一步跟進行動。

5月10日下午，有兩名身穿記者反光衣的《深學媒體》學生記者被截查，包括12歲的陸同學(相中男童)，他隨後被帶返警署。（資料圖片／歐嘉樂攝）

油尖旺區議員余德寶稱，《深學媒體》在周三（13日）接獲勞工處電郵，指勞工視察科正跟進有兒童於5月10日在海港城作採訪工作一事，要求媒體負責人在下周三（20日）或之前聯絡勞工處，以協助跟進事件。他指，電郵內引用《僱傭條例》第57章，而該章的附屬法例包括《僱用兒童規例》。

將草擬電郵回覆勞工處

他說，今日聯同《深學媒體》兩名成員、涉事的12歲學生記者的母親與義務律師會面，他們會於稍後草擬一份電郵回覆勞工處，並同時會在《深學媒體》的社交網站專頁上公開。他批評勞工處做法干預新聞自由，指特首林鄭月娥聲稱希望警方及新聞界能打好關係，但卻隨即向《深學媒體》發信，令人感覺無誠意，他又認為有關做法將阻礙年輕人發展。