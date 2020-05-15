逃犯條例｜救生員6.12向警掟傘　認暴動罪判囚4年　官斥攻擊法治

立法會去年就《逃犯條例》引發激烈爭議，該例正要提交會上二讀之際，大批示威者於去年6月12日在金鐘政府總部及立法會外聚集。部份示威者與警員爆發衝突，一名救生員在衝突期間用頭盔和雨傘等掟向警員，在現場被捕。他於上周承認1項暴動罪，今(15日)在區域法院被判，早前控方曾要求法官考慮梁天琦案，法官今把起刑點定為6年，考慮被告認罪，判被告入獄4年，法官指警員當時在保護立法會，被告等人當時的行為是直接攻擊法治。這是反修例運動中，首宗涉及暴動罪的判刑。

被告冼嘉豪承認一項暴動罪。(資料圖片)

被告冼嘉豪，22歲。他早前承認於去年6月12日，在金鐘立法會綜合大樓公眾入口外，連同其他身份不詳人士參與暴動。

當日有8千至1萬人包圍立法會

案情指，立法會於去年6月12日就《逃犯條例》修訂恢復二讀，警方在立法會位於添美道的行車入口處設立防線。同時，大批示威者附近堵路。同日下午2時左右，約有8000至1萬人包圍立法會。

至下午3時許，有部份示威者開始衝擊警方防線，並掟雨傘、磚和鐵枝等。警方的防線撤至立法會的公眾入口，示威者繼續向警員掟物品，被告則在地上拾起一個頭盔雨傘掟向警員。

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警放催淚彈後被告離開

現場警員隨後施放催淚彈，但被告未有離開，並拾起長雨傘和其他不知名物品繼續掟向員警員。被告之後圖離開，但遭警員制服。他被捕警誡下，承認參與非法集結。 而事件中，共有8名警員受傷。

案件編號：DCCC 783/2019