新冠肺炎・最新｜本港相隔3日再度零確診　澳門只餘一患者留院

新型冠狀病毒疫情持續，本港昨日（15日）新增一宗確診個案，累計確診及疑似個案增至1,053宗，今日（16日）無新增確診個案，是過去三日錄得4宗個案以來，再度錄得零個診。 此外，衞生署在梨木樹邨派出1,900個深喉唾液樣本瓶，已收到180個樣本，正進行病毒檢測。

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【17:50】澳門新型冠狀病毒應變協調中心今日表示，已連續38日無新增輸入性病例，連續49日無輸入關聯病例。至今維持累計45例確診病例，其中43例為輸入病例，2例為輸入關聯病例，無本地社區傳播現象。今日再有1例出院，累計出院44例，仍住院接受治療的有1例，在路環高頂公共衛生臨床中心治療。患者目前為輕症，病情穩定、無呼吸困難、不需要吸氧。

【16:30】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心沒有錄得新增本地確診個案，累計仍為1,053宗（包括1 052宗確診個案和一宗疑似個案）。

【13:30】消息指今日無新增確診個案，衞生署及醫管局將不會召開疫情記者會。

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【01:00】因應新冠狀肺炎疫情及其帶來的全球性影響，教資會及轄下的研資局分別額外撥出1.5億元及1億元，透過協作研究金及主題研究計劃，資助教資會資助界別進行與新冠病毒病及其他新型傳染病相關的集體研究項目，現已開始接受申請。

教資會額外撥2.5億 資助新冠肺炎相關研究 現已開始接受申請