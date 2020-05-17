新冠肺炎・直播｜增3宗海外輸入個案　屯門醫院隔離病房今早故障

新型冠狀病毒疫情持續，本港昨日（16日）無新增確診個案，於過去三日錄得4宗個案以來，再度錄得零確診，累計維持1,053宗，至昨尚有27名病人留院。惟消息指，本港今日(17日)增至少3宗確診個案，均為外地輸入。 此外，衞生署表示，截至昨日上午9時，就梨木樹邨個䅁群組，衞生防護中心共派出2,104個樣本瓶，收回及檢測106個樣本，全部呈陰性反應。康文署維持泳池及健身室等，本周四（21日）重開。

【16:44】何婉霞表示，今次屯門醫院事件與日前北區醫院的情況不同，因為當火警鐘聲響起時，需要第一時間疏散病人，而火警鐘誤鳴會導致抽風系統暫停，因為據消防處規定，醫院遇到火警時要暫時抽風系統，否則會令火警現場的濃煙蔓延。今次事件要待機電署調查及提交報告，料需要一段時間。

至於是否逐步恢復醫管局的正常服務， 何婉霞重申要留意疫情發展，在可行情況平衡感染控制與服務承載能力，首階段是恢復診斷服務；第二階段是門診及日間服務，支援病人出院覆診，第三階段是預約手術，醫護人員需要使用較多個人保護裝備，要兩手準備。

【16:40】今日會有印度包機返港，張竹君指與較早前的包機安排一樣，會為所有乘客收集口水後，將他們送去檢疫中心，並需要接受隔離14日。她又指，已於梨木樹邨派出3000個樣本樽給居民及補習社人員，暫時收回1000個樣本，全部都是呈陰性，至於該群組的源頭，暫時未有頭緒。

至於是否會放寬與內地相關的檢疫措施，張竹君重申要視乎兩地疫情發展。

【16:36】何婉霞表示，屯門醫院隔離用的負壓病房，今早曾因故障暫停使用。她指出，今早7時10分，屯院出現火警鐘誤鳴，機電署派員檢查後，於8時25分恢復正常。她指出，當時有5名患者入住該病房，當中有3人正等候轉去普通房，另有2人屬於低空氣傳播風險的肺結核病人。而該病房沒有新型肺炎確診者入住，並指沒有病人出入及高風險醫療程序，醫療人員有著合適保護裝備，傳播風險非常低，屯門醫院關注事件，已要求機電署提交詳細報告。

她又指，目前仍有41名確診患者在公立醫院隔離病房留醫，今日再多2名病人出院，當中1人危殆、3人情況嚴重，21人穩定。醫管局目前有1229張負壓病床，使用率為36%，負壓病房659間，使用率52%。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生及和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生，會見傳媒交代最新疫情。

張竹君表示，今日新增3宗確診個案，全部屬於輸入個案，患者都是由巴基斯坦返港。第1054個案，是一名79歲男子，半年前到巴基斯坦探親，已不記得是否曾與有病徵的人接觸，自己亦沒有病徵。他本身要回港覆診，昨日轉機至多哈，乘搭QR818回港，經檢測證實陽性，要由駿洋邨送至醫院。

第1055宗個案，是一名10歲的女子，她與第1056宗個案、一名39歲女子是母女關係。她們於3月6日與家人去巴基斯坦居住，報稱沒有與確診者接觸，同樣乘搭QR818於多哈轉機返回香港。媽媽有輕微咳嗽，今日亦有咳嗽及頭痛。

張竹君又指，今日亦錄得一宗海外確診個案，是一名29歲男子，去年5月到英國居住，農曆新年期間曾回港，5月1日出現喉嚨痛，直至5月10日仍沒有改善，翌日於當地留咽喉樣本，5月13日曾去急症室，5月14日收到確診報告，後來開始改善。並於日前乘搭CX252回港，由邊境衛生人員檢查後直接送去威爾斯親王醫院，當中沒有回家。

+ 5 + 4 + 3

【14:00】據了解，今日新增至少3宗新型肺炎確診個案，均屬輸入個案，衞生防護中心將在記者會交代詳情。

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