DSE歷史科｜教育局重申職員參與審題委員會　表現與局方無關

本周四（14日）開考的中學文憑試歷史科卷一，其中一條問及1900至1945年間日本對中國利多於弊，試題惹起風波，教育局局長楊潤雄昨日表明要求考評局取消有關題目。教育局被踢爆一名課程發展主任出任本屆歷史科審題委員會成員，局方今晚再稱，該名職員在未受聘於教育局前為前線教師，當時已獲考評局邀請並開始以個人身份參與；於教育局上班後，該人員申請繼續從事該工作，而教育局對其外間工作從沒過問，其外間工作及其表現與教育局無關。 教育局稱，審題機制的具體執行細節，教育局沒有參與也不諳詳情；但指教育局原則上應參與所有科目的審題委員會，強化課程及評估的連繫，教育局會提名熟悉課程的人員給考評局考慮，是否邀請和任命仍為考評局決定。

教育局指參與歷史科試卷審題委員會的職員，是在去年加入教育局前已加入。（張浩維攝）

教育局指對本年歷史科文憑試審題委員會的成員名單及具體運作不知情，而傳媒所披露的教育局人員在未受聘於教育局前為前線教師，當時已獲考評局邀請並開始以個人身份參與。於教育局上班後，該人員申請繼續從事此項外間工作，教育局僅依員工申請外間工作程序批准。該人員的外間工作及其表現與教育局無關。教育局從沒有過問其外間工作的詳情，且基於考評局保密原則，該人員亦沒有向教育局透露審題委員會委員工作詳情。教育局指，有關的報道企圖製造教育局在開考前已知悉試題，指傳媒「编造教育局割蓆的說法」。

教育局指，原則上應參與所有科目的審題委員會，局方在人力資源許可的情況下，希望提名熟悉課程的人員給考評局考慮及決定是否邀請加入審題委員會。在現時的機制下，考評局對審題委員會委員的組成和任命仍有獨立自主的決定權，是否邀請和任命仍為考評局決定。

憂慮考評局洩漏保密資料

教育局指，局方沒有參與審題機制的具體執行細節，包括設立崗位數目、會議次數、邀請何人組成審題委員會，亦不知相關詳情。由於任命受考評局條例的保密條款規管，曾參與審題委員會工作的教育局員工不能向教育局透露工作的詳情；為尊重考評局的保密規定，教育局也沒有要求員工匯報其參與情況。教育局指有傳媒提問時涉及深度形容審題機制，憂慮對於考評局需保密的資料是否有所洩漏。基於事件的嚴重性，考評局亦必須嚴正跟進。

根據《蘋果日報》報道，今年文憑試歷史科試卷的唯一擬題員，是一名去年加入教育局的課程發展主任，而該名人員於首次參與審題委員會會議前，已上任教育局新職。