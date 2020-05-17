陳茂波：派1萬元六月底開始登記　市民最快七月中收到款項

新冠肺炎疫情持續數月，現正趨於緩和。財政司司長陳茂波今日（17日）發表網誌指，立法會早前通了過財政預算案，而預算案中各項措施將會陸續落實，其中派發1萬元現金將在六月底開始登記，最快可於7月中收到款項。

陳茂波在網誌中指出，政府將與超過二十家的參與銀行正式簽署合約，透過這些銀行和香港郵政發放款項。他指按目前的進度，相信可在六月底開始接受登記，如果市民透過電子方式經銀行登記，並以個人戶口收款，將會是最快捷的渠道，七月中便會收到款項。

他又指，政府已聯絡零售及食肆等業界，希望屆時推出推廣計劃，為消費者提供不同的消費優惠，冀能營造良好的氣氛，刺激消費。另外財算案中衛中小企提供的特惠貸款，上月接受申請以來，已經有2,500宗申請，他指若申請文件齊全，三個工作天便可以批出。

▼《財政預算案2020》措施▼

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社交距離措施影響多個行業 憂暴力重臨阻礙經濟復甦

陳茂波估計，多個行業經營都受到社交距離措施影響，4月份失業率會繼續大幅度攀升，但相信下星期起接受申請的「保就業」計劃能夠緩解失業情況。他表示本港疫情仍存在不確定因素，但要在防疫和穩定經濟之間取得適當平衡，以保住經濟；但他擔心疫情減退時暴力重臨，批評主張「攬炒」的人不負責任，損人不利己，甚至可能是香港經濟復甦的最大障礙。