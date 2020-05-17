新冠肺炎．直播｜袁國勇港大倉鼠實驗證口罩可阻病毒　感染率大跌

香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇及團隊最新一項研究，利用早前建立的全球首個用作研究新型冠狀病毒的金黃敘利亞倉鼠模型，試驗外科口罩能否降低非接觸性傳播率。 結果顯示，被注射病毒的倉鼠和不帶病毒的倉鼠被放在空氣可流通的兩個相連籠子時，無病毒的倉鼠被非接觸傳播的感染率為66.7%，若以外科口罩分隔開兩批倉鼠，感染率則大跌至16.7%至25%。 研究團隊認為，由於新型冠狀病毒可透過飛沫或空會中的飛沫核傳播，研究反映佩戴外科口罩有效減低非接觸傳播，即使染病者的臨床病徵亦較輕微。研究結果於國際科學期刊《臨床傳染病》發表。

研究團隊認為，由於新型冠狀病毒可透過飛沫或空會中的飛沫核傳播，研究反映佩戴外科口罩有效減低非接觸傳播，即使染病者的臨床病徵亦較輕微。研究結果於國際科學期刊《臨床傳染病》發表。（陳倩婷攝）

港大微生物學系公布最新的研究成果，利用金黃敘利亞倉鼠模型驗證外科口罩的效用，團隊將已經接受攻毒實驗的倉鼠，和無接受攻毒實驗的倉鼠放進封閉的單位內，每格設有兩個籠，兩籠之間由有孔隔板隔開，單向氣流可從一籠子經隔板進入另一籠子。

結果發現，無帶病毒倉鼠被非接觸傳播的感染率為66.7%，若以外科口罩分隔開兩組倉鼠的其中一組，受感染率跌至25%，而若針對性地用外科口罩隔開帶病毒的倉鼠，無毒倉鼠的感染率可進一步跌至16.7%。

此外，研究亦對比兩組倉鼠染病的病徵及病毒量，發現被注入病毒的倉鼠病情嚴重，而若經非接觸傳播而受感染的倉鼠，臨床病徵較輕微，呼吸道組織內的病毒量亦較少。

團隊認為，佩戴外科口罩可有效減低這種非接觸性傳播，特別是當感染者戴上口罩時。 在經由非接觸性感染的倉鼠中，以外科口罩作分隔的組別，其臨床體徵和病理變化明顯較微。

研究團隊成員包括港大微生物學系講座教授袁國勇、港大微生物學系臨床助理教授陳福和、港大微生物學系研究助理教授袁碩峰，以及港大微生物學系研究助理教授張錦霞。