新冠肺炎｜疫情下籠屋板房人口密　組織憂增加感染風染

新型冠狀病毒疫情導致不少人失業，基層生活及就業問題更是首當其衝。香港社區組織協會調查發現，本港仍有3萬戶、約6萬人居於欠獨立廁所及廚房的床位或板房，部分單位更分為六至十一戶，同屋居民未能保持適當的社交距離，疫情之下衛生情況更成為隱憂。 有居板間房的住戶表示，住所人口密集、衛生環境差，加上沒有窗戶透風，環境惡劣；部分同屋住戶亦不願時刻配戴口罩，更有同屋主從內地回來，未有即時安排到核疫中心進行隔離，令他非常擔憂。

社區組織協會幹事施麗珊認為，共用衛生設施加上密閉空間，或會增加病毒傳播風險。（曾凱欣攝）

調查發現四成人居於6至11戶籠屋或板房單位

香港社區組織協會於4月至5月其間進行調查，問卷共訪問385戶籠屋、床位、板房的居民，共479人。當中有四成人居於分為6至11戶的籠屋或板房單位，大部分單位欠獨立廁所，超過一半受訪者需要7至10人共用廁所。亦有三成受訪者表示，單位內沒有可以打開透氣的窗戶。

社區組織協會幹事施麗珊認為，共用衛生設施加上密閉空間，或會增加病毒傳播風險，部分基層即使希望抗疫，亦因為居住環境感到無助及難以抗疫。

幹事呂綺珊透露曾收到籠屋住戶求助，欲透過組織協助向衛生署周旋，安排入住檢疫中心。（曾凱欣攝）

籠屋板房不宜作家居隔離 住戶內地回港後未有即時安排到核疫中心

幹事呂綺珊透露，組織日前曾接到郭先生的求助，提及他在疫情前到內地探親，二月頭從內地回港時，曾向海關表示自己居於18人籠屋單位，環境不適合進行居家隔離，希望衛生署安排他至檢疫中心完成隔離，惟當時未獲安排。郭先生表示，回家後向組織求助，經組織與衛生署周旋後方在三小時後安排入住檢疫中心。

與郭先生同住的阿華亦提到，住所約一千尺，分成18人戶，加上沒有窗戶透風，衛生環境惡劣。當時見到郭先生從內地回到住所都感到愕然，直言十分擔心。

疫情下基層失業 面臨「手停口停」

除了住屋問題，基層亦同樣面對失業問題。居板房床位、原本從事外判酒店廚房清潔的梁先生指，受疫情影響酒店生意變差，因此被解雇，「手停口停」，只能靠積蓄「頂住先」，期望政府能為他提供更多援助。

組織望政府多為籠屋板房住戶 派一次性口罩

雖然政府日前宣布向全港市民免費派發可重用口罩，但施麗珊認為，大部分居籠屋、板房的基層都沒有透氣的窗戶，即使派發可重用口罩，清洗後亦沒有合適的位置晾乾，期望政府能為其派發更多一次性口罩。