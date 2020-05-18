【黎智英等被控案】15名被告到庭應訊　黎與李卓人及楊森案轉區院

警方上月拘捕黎智英、李柱銘、楊森、吳靄儀等15名泛民主派人士，指他們分別涉及去年未經批准的8月18日港島區遊行、10月1日港島區遊行，以及10月20日的九龍區遊行，並控告他們煽惑明知而參與未經批准集結等罪。其中，黎智英、楊森及李卓人早前被控於去年8月31日參與未經批准的公眾遊行，該案亦一併於今午（18日）於西九龍裁判法院提訊。而各名被告在下午一時許，已陸續抵達法院。

眾被告到庭法院後，在庭外拉橫額及叫口號。(李澤彤攝)

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【15:37】黎智英、楊森及李卓人早前同被控一項明知而參與未經批准集結罪，指3人於去年8月31日在香港參與公眾遊行，而該遊行屬未經批准集結。此案同押後至下月15日再訊，以待控方準備轉介文件，三人續以原有條件保釋。

【14:05】被告之一的李卓人進入法庭前，李卓人表示：特首林鄭月娥利用政治檢控，威嚇港人集會權利，不論審訊過程或結果如何，都會繼續出來行使集會遊行權利，爭取自由，絕不退縮。

【13:57】黎智英到達西九龍法院，被大批傳媒人士包括拍照。各被告亦陸續抵達後，在法院叫外大叫口號。

【13:30】梁耀宗、黃浩銘、李卓人等人陸續到法院，李卓人表示，港府用法律及警力阻撓抗爭運動，明言會堅持到底。

【13:20】吳靄儀在梁家傑陪同下到法院；期間有愛國團體不斷高叫：千古罪人黎智英，打倒漢奸，打倒賣國賊。

3宗案件共涉及15名被告，包括：壹傳媒創辦人黎智英（72歲）、身兼資深大律師的民主黨創黨主席李柱銘（81歲）；身兼律師的前主席何俊仁（68歲）、報稱兼職大學教授的前主席楊森（72歲）、報稱社區組織幹事的支聯會秘書蔡耀昌（52歲）、民主黨葵青區議會主席單仲偕（59歲）、報稱大學講師的前立法會議員區諾軒（32歲）、報稱區議員助理的社民連主席黃浩銘（31歲）、報稱自僱人士的副主席梁國雄（64歲）、報稱管理顧問的秘書長吳文遠（43歲）、報稱職工盟秘書長的工黨副主席李卓人（63歲）、報稱退休人士的工黨前立法會議員何秀蘭（65歲）、身兼大律師的公民黨前立法會議員吳靄儀（72歲）、報稱社民連組織幹事的民陣副召集人陳皓桓（24歲）及街工立法會議員梁耀忠（66歲）。

案件編號：WKCC1265-7/2020