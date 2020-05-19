直播｜立法會財委會審議海洋公園申請54億元救亡撥款

海洋公園近年面臨財困，年年赤字，若未能解決當前資金流問題，於6月底花光所有儲備將倒閉。政府向立法會財委會申請撥款54億元，以作海洋公園未來12個月營運開支及還清興建水上樂園等貸款，立法會財委會於上周未能作出表決，於今日（19日）的會議中繼續審議，決定海洋公園「生死」。

海洋公園54億「救亡」撥款於今日（19日）在立法會財委會內審議。（盧翊銘攝）

海洋公園54億撥款若遭否決 副主席劉鳴煒：一旦清盤開支涉100億

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海洋公園副主席劉鳴煒昨日（18日）接受訪問時表示，這次建議撥款已經是多個拯救海洋公園的最可行方法，若然公園倒閉，粗略估計開支需要100億元，以安置動物及遣散2,000名員工等，並不划算，又指是次要求撥款的54億元是避免清盤的最低金額，強調「一點都不能少」，並指若然未能歸還借貸，短期內會有人入稟清盤，情況危急。

商務及經濟發展局局長邱騰華在上周一（11日）表示，經過近四個月的審視，港府公布新方案並正式向立法會申請撥款，主要為協助海洋公園渡過即時財務困難，令其可以維持運作。海洋公園與港府會將撥款申請減半，即只向海洋公園注資約54億元，原定發展計劃的七個園區建設的106億元建議，將會暫時擱置。