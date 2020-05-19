新冠肺炎．最新｜陳肇始將交代最新措施　消息：限聚令延至6月4日

本港昨日（18日）沒有新型冠狀病毒肺炎確診個案，累計確診及疑似個案維持1,056宗，連續四日沒有本地感染個案。 據了解，行政會議今日（19日）開會討論防疫措施，目前政府傾向延長「限聚令」措施14日至6月4日晚上，料致今年未能舉辦維園六四集會，但當局可考慮放寬部分活動或場所限制。

【14:05】據悉，政府稍後將會公布，卡拉OK、派對房間、浴室及夜總會須關閉多一周，至5月28日；而八人限聚令則會延長兩周，至6月4日。

消息指，今早沒有新增新型肺炎確診個案，衞生防護中心今天不會舉行疫情記者會

昨日總覽：新冠肺炎．5.18｜今日無新增個案 料政府周四再延長限聚令措施

【10:04】談及復課時，林鄭稱除非出現本地大規模爆發，否則即使本地有零星個案，也會如期復課。

【09:48】林鄭引述專家建議加強檢測，因為社區尚有隱性感染者，目前本港已檢測19萬次，現時本港衛生防護中心及醫管局每日做逾2,000個測試。現時目標是將每日4,500個檢測量，擴大至7,000個。衛生署會購買新儀器，香港大學和中文大學會獲撥款買儀器增加檢測量，添置儀器前會延長工作時間。優先檢測群組包括機場工作人士，以及安老院舍。

【09:45】對於防疫措施，林鄭稱目前策略是防止海外輸入、防止社區爆發，又指連續28日無本地感染個案是不設實際。她表示，會盡快公布，又指上周六召開專家顧問團會議，認為維持現狀但毋須馬上收緊既有安排，稍後將由食物及衛生局公布。

【09:40】特首林鄭月娥於行政會議前見記者，預告4月份失業率大幅上升，失業情況惡化，希望保就業計劃能發揮功能。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

+ 5 + 4 + 3

【08:00】截至周二（19日）上午8時，全國確診病例84497宗，累計死亡人數4645人，疑似病例4宗，治癒病例79706宗，累計境外輸入1704宗；在湖北，累計68134宗，死亡總數4512人。

【08:00】抵抗新型冠狀病毒是一場沒有硝煙之戰，假若公立醫院臨床醫護是前線士兵，化驗團隊就是為前線送上彈藥最必不可缺的支援部隊。東區醫院臨床微生物部團隊「抵禦力」頑強，在過去4個月檢測逾一萬個新冠病毒化驗樣本，在高峰期病房接收了全港四分之一確診病人，實驗室須由朝9晚6，擴大至24小時運作。

行醫23年的胡家倫醫生有份統籌港島東醫院聯網的化驗工作，同事形容他「唔使瞓」。胡家倫授受《香港01》專訪時透露，會校定鬧鐘半夜查閱化驗結果；疫情最嚴重時，曾與衞生防護中心傳染病處主任張竹君在凌晨1、2時傳訊息，交代群組爆發情況。他強調每一份化驗報告都要準確無誤，做好把關角色不會計較是否辛勞。

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