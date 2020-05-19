直播｜限聚令延至6月4日　卡拉OK關至28日　23日重開泳灘

本港昨日（18日）沒有新型冠狀病毒肺炎確診個案，累計確診及疑似個案維持1,056宗，連續四日沒有本地感染個案。 食物及衞生局局長陳肇始、民政事務局局長徐英偉見記者，陳肇始指，限聚令會延長至6月4日，被問題是否打壓六四周年集會，她強調只有公共衛生考慮。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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【16:05】記者追問，為何可以放寬宗教集會在室內進行，但不放寬政治集會，以及在室外進行的機會。徐英偉指，與宗教領袖多番討論，平衡安全和集會。普通社交活動，在情況許可下慢慢恢復，如健身設施，房間較大可以放寬至1.5米距離，可以多於一個教練對七個人。陳肇始重申公共衛生角度，本地傳播鏈未中斷，任何大型活動都不適宜，不單是集會。

【15:40】被問及為何四個處所延長限制只是7日，但限聚令就延長14日，是否有政治考慮，陳肇始回應指，看不同表列處所的狀況、從業員的生計，用較短時間去評估。

徐英偉：兒童遊樂設施等，仍未有信心開放。

【15:25】被問及限聚令延長至6月4日，是否打壓六四周年集會，陳肇始稱只有公共衛生的考慮。本地最近有三人家庭群組，有理由相信本地傳播鏈還在。

【15:21】徐英偉：

宗教界一直支持政府防疫工作，過去數周，疫情已越趨穩定，希望政府可容許宗教活動恢復。團體同意設上限，地方放一半人，如可放20人，現只可放10人，但不可飲食，領聖體不受限制。同時要帶口罩、保持適當距離。

康文署在5月21日起重開康樂設施，如30個泳池，舞蹈/健身室/燒烤場；5月23日重開15個泳灘。

【15:10】陳肇始：關注一家庭本地感染群組三人確診，擔心本地有傳播鏈，香港根除疾病的目標不切實際，會繼續張弛有道的政策。

受《規例》第599F章要求關閉的處所，須延長關閉多七日至5月28日，當中包括浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所。

維持現行保持社交距離措施，餐飲、表列處所，在5月22日至6月4日，14日期間繼續開放，部份行業微調。

健身中心，連教練在內小組訓練或課堂不得超過八人，超過八人，確保人與人之間相距1.5米

公眾娛樂場所，娛樂遊戲站、遊戲機設施不得超過八人駐留，大型場所駐留人士不得超過設計容量一半。

禁止於公眾地方進行多於八人的群組聚集的「限聚令」，會再延長至6月4日。

會豁免部份宗教聚集，可豁免的崇拜地點包括教堂、道完、廟等，但不能提供飲食。

陳肇始呼籲市民，若有相關徵狀，即使輕微，但必須盡快求醫及檢測，有病徵市民可到普通科門診做監測服務，有需要時可到急症室求診。私家醫生亦有計劃，可安排病人接受免費病毒檢測，醫管局研究「加點」，以方便大家交還樣本瓶，亦可用速遞服務交瓶。現時仍有零星本地個案，全球疫情反覆，故香港己要作防控措。

【14:05】據悉，政府稍後將會公布，卡拉OK、派對房間、浴室及夜總會須關閉多一周，至5月28日；而八人限聚令則會延長兩周，至6月4日。

消息指，今早沒有新增新型肺炎確診個案，衞生防護中心今天不會舉行疫情記者會。

【10:04】談及復課時，林鄭稱除非出現本地大規模爆發，否則即使本地有零星個案，也會如期復課。

【09:48】林鄭引述專家建議加強檢測，因為社區尚有隱性感染者，目前本港已檢測19萬次，現時本港衛生防護中心及醫管局每日做逾2,000個測試。現時目標是將每日4,500個檢測量，擴大至7,000個。衛生署會購買新儀器，香港大學和中文大學會獲撥款買儀器增加檢測量，添置儀器前會延長工作時間。優先檢測群組包括機場工作人士，以及安老院舍。

【09:45】對於防疫措施，林鄭稱目前策略是防止海外輸入、防止社區爆發，又指連續28日無本地感染個案是不設實際。她表示，會盡快公布，又指上周六召開專家顧問團會議，認為維持現狀但毋須馬上收緊既有安排，稍後將由食物及衛生局公布。

【09:40】特首林鄭月娥於行政會議前見記者，預告4月份失業率大幅上升，失業情況惡化，希望保就業計劃能發揮功能。

昨日總覽：新冠肺炎．5.18｜今日無新增個案 料政府周四再延長限聚令措施

【08:00】截至周二（19日）上午8時，全國確診病例84497宗，累計死亡人數4645人，疑似病例4宗，治癒病例79706宗，累計境外輸入1704宗；在湖北，累計68134宗，死亡總數4512人。

【08:00】抵抗新型冠狀病毒是一場沒有硝煙之戰，假若公立醫院臨床醫護是前線士兵，化驗團隊就是為前線送上彈藥最必不可缺的支援部隊。東區醫院臨床微生物部團隊「抵禦力」頑強，在過去4個月檢測逾一萬個新冠病毒化驗樣本，在高峰期病房接收了全港四分之一確診病人，實驗室須由朝9晚6，擴大至24小時運作。

行醫23年的胡家倫醫生有份統籌港島東醫院聯網的化驗工作，同事形容他「唔使瞓」。胡家倫授受《香港01》專訪時透露，會校定鬧鐘半夜查閱化驗結果；疫情最嚴重時，曾與衞生防護中心傳染病處主任張竹君在凌晨1、2時傳訊息，交代群組爆發情況。他強調每一份化驗報告都要準確無誤，做好把關角色不會計較是否辛勞。

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