新冠肺炎│初創老闆「疫」市不放棄　為口罩廠訂造全天候監控系統

受新冠肺炎影響，本港經濟大受打擊。有初創老闆2008年金融海嘯時受老闆一句「為何沒訂單，用電量仍然高企」啟發，與朋友設計出節能軟件創業。是次疫情他再把握機會，為口罩廠房度身訂造24小時生產環境監控系統，既可為廠房省電，亦可提高口罩廠的生產效率。 他直言，疫情下求職會較困難，但相信「有危就有機」，呼籲應屆畢業生保持信心及興趣，不斷嘗試，堅持在喜愛的行業中發展。

科學園的資訊科技公司「城通科技」行政總裁楊嘉強，最近與設於本地的口罩生產商合作，利用雲端、物聯網等資訊科技技術，為廠房度身訂造一套生產環境監控系統。（受訪者提供）

本港疫情近日雖有緩和跡象，惟口罩仍是市民外出必需品之一。香港專業教育學院（IVE）資訊科技學科畢業生楊嘉強，約十年前創立科技公司「城通科技」。該公司主打透過物聯網技術，替企業找出節能方案。身為公司行政總裁的楊嘉強利用此特別，在「疫」市期間把握機會，在朋友推薦下與本地口罩生產商合作，上月花三天時間，為廠房度身訂造及安裝一套生產環境監控系統，利用雲端、物聯網等技術，24小時監控口廠無塵車間生產情況，提供既節能又能提高生產效率的方案。

他解釋，系統主要分為三部分，包括口罩廠無塵車間安裝感應器、監控自動化生產機器的運作狀況及閉路電視保安系統。

感應器監測口罩廠無塵車間空氣情況

感應器可探測室內懸浮微粒PM2.5的濃度、溫度及相對濕度等，配合物聯網技術，控制冷氣及鮮風機等設備，確保廠房內的空氣質素符合標準。楊嘉強說，口罩供應緊張且緊急，不少工廠因趕製口罩延長工時，故感應器會量度廠房內二氧化碳濃度、光線及噪音等，盡量為工人提供優質工作環境，提升工作效率。而系統的智能電錶會監察機器用電量，紀錄及分析電壓、電流變化等電力數據，留意機器運作狀況。

楊嘉強解釋，預估機器可能發生的問題，有助維修保護，減低延誤生產的可能性，「如一台機器用電量非常不穩定及時多時少，代表它或有異常情況、故障或需要維修。」其團隊曾發現外觀完整的機器生產效能不符期望，最終發現事源是生產商安裝錯誤零件；而團隊亦在口罩廠進行認證檢測前，辨別到個別位置塵粒較多，提醒廠方及時補救，最終工廠獲得無塵間認證。

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24小時保安監測 有問題會發警示

保安方面，團隊已將閉路電視連接雲端，工廠管理層可24小時以手機應用程式監察廠房運作；萬一廠房有煙霧，或監測到空氣質素問題等，系統會發出警告提示。楊嘉強說，未來希望改善軟件界面，長遠累積更多數據，以人工智化（AI）直接向客戶提供及時建議，令服務更流暢。

勉勵畢業生忠於興趣、相信自己



踏入畢業月份，楊嘉強勉勵應屆畢業生忠於興趣及保持信心，投身有熱誠的行業。他憶述，兒時已熱愛電腦，故在IVE修讀資訊科技學科，再到大學進修。雖2008年大學畢業遇上金融海嘯，但他仍決心投身創科行業，更因為當年老闆一句，「為何沒訂單，用電量仍然高企?」啟發了他創業的想法。他與朋友合力設計出一套智能電錶及耗電管理軟件，透過分析企業過去一年的用電情況，提供節能減排方案，助客戶節省電力開支及推廣環保，約兩年後創立公司。

他直言，明白疫情下求職會較困難，但仍會有機會，呼籲畢業生保持信心及興趣：「有危就有機」，「不要放棄自己」。