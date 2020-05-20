新冠肺炎．最新｜今日連續六日無本地個案　不設疫情記者會

本港昨日（19日）沒有新型冠狀病毒肺炎確診個案，累計確診及疑似個案維持1,056宗，連續五日沒有本地感染個案。食物及衞生局局長陳肇始、民政事務局局長徐英偉昨日公布，卡拉OK、派對房間、浴室及夜總會須關閉多一周，至5月28日；而八人限聚令則會延長兩周，至6月4日，影響今年維園六四燭光集會。政府昨深夜發聲明，對於有指延長限聚令是基於政治考慮，發言人駁斥毫無事實根據。

不過部分康體設施如泳池、健身室及沙灘，明日（21日）將會重開。