主打內地團至尊假期旅行社結業　逾千旅客未獲退款　涉團費120萬

主要營運內地及東南亞旅行團的至尊假期日前傳出結業消息。香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡周二（19日）回覆《香港01》查詢時證實，該旅行代理商牌照及議會會籍周一（18日）已被撤銷。該旅行社早前取消大量旅行團，約1,100旅客受影響兼未獲退款，估計涉及團費約120萬元。

至尊旅行社有限公司的旅行代理商牌照和議會會籍，於周一已被撤銷。至尊假期的網站仍在運作。（網頁截圖）

顧客可向旅遊賠償基金申請特惠補償

新型冠狀病毒肺炎先於湖北武漢出現確診案例，疫情其後蔓延整個中國內地以至歐美各地，包括旅遊業在內的各行業陷入寒冬。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡證實，至尊旅行社有限公司的旅行代理商牌照和議會會籍，於周一被撤銷。該旅行社早前取消大量旅行團，約1,100旅客受影響，但他們均未獲旅行社退款，估計涉及團費約120萬元。陳張樂怡指，根據旅行社聲稱及註冊處的記錄，相信絕大部分受影響旅客的團費收據已蓋上印花，他們可以向旅遊賠償基金申請特惠補償。

至尊假期的網站仍在運作，內容顯示主要營運中國內地、越南及柬埔寨等地的旅行團，但無任何資訊指明該旅行社已結業。記者致電網頁顯示的報名熱線及查詢電話，僅餘荃灣分行的電話能接通，但無人接聽；其餘電話均未能接通或已停止服務。