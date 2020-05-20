新冠肺炎｜政府僅再呼籲業主向租戶減租　因差餉已跌不會減稅

新冠肺炎打擊經濟，政府早前向政府用地、或政府部門下租出的商店作出租金寬免。今日（20日）民建聯李慧琼向勞工及福利局提出質詢，包括會否向給予其租戶減租的商鋪業主提供稅務優惠，以鼓勵業主減收租金等。局方以書面回覆指，根據差蝕物業估價署的租金指數與去年相比已跌7%，故以公帑提供稅務優惠並無可取的方法，但呼籲私人市場業主向其租戶提供租金寬免，共渡時艱。

新冠肺炎疫情打擊本港經濟，商場出現不少空置的鋪位。（資料圖片 / 高仲明攝）

民建聯李慧琼在立法會向勞福局提出質詢，指出仍有多個行業的經營者及從業員表示未有在兩輪的抗疫基金中受惠，政府會否向給予其租戶減租的商鋪業主提供稅務優惠，以鼓勵業主減收租金等。



3月租金指數下跌約7%

勞福局透過書面回覆，引述差餉物業估價署最新的租金指數顯示，今年3月私人零售業樓宇租金與去年同期相比，下跌約7%可見市場租金已呈下行趨勢，故在這情況下以公帑提供稅務優惠，鼓勵業主減收租金並非可取的做法。而且稅務優惠必須透過修訂《稅務條例》方可實施，未能在短期內紓緩企業的租金壓力。



勞福局又指出，政府已為租用政府物業的合資格商戶或機構提供租金寬免，合資格租戶的4月至9月間的租金寬免為75%；因抗疫措施而須全面停業的租戶，在停業期間可獲全額租金寬免。政府鼓勵公共機構跟隨上述做法，並呼籲私人市場業主向其租戶提供租金寬免，共渡時艱。

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