張超雄指警方水馬阻無障礙設施　李家超：無街頭暴力警方毋須佈防

警方於多處政府建築物及警署，部署大量鐵馬及巨型水馬，立法會議員張超雄指，接到輪椅使用者和視障人士投訴，部份鐵馬、水馬阻塞無障礙設施。例子包括：前往升降機的通道被阻塞、觸覺引路帶被隔斷，以及水馬牆的鐵閘太窄，輪椅不能通過等。 保安局局長李家超回覆質詢時表示，政府有政策和目標為殘障人士提供無障礙的設施和服務，並設有無障礙統經理和無障礙主任跟進，政府各個部門及警方都跟隨，所以無需再制定指引；若相關人士需要幫助，可以求助無障礙主任。

立法會議員張超雄以中信天橋無障礙電梯外的水馬為例，指事情不涉及暴力，但是影響到傷殘人士進入。（立法會網上直播截圖）

李家超表示，過去半年有不少人鼓吹要包圍、堵塞立法會大樓、政府總部及警署等，警方衡量風險後，在這些地方設置水馬的額外保安設施，確保安全。他表示警方採取該類措施時，會與場所的物業管理溝通，確保保安措施可以落實，並盡量減低對不同人士包括傷殘人士的影響，並會不斷檢視措施。

李家超今日回覆質詢時指，政府有政策和目標為殘障人士提供無障礙的設施和服務，並設有無障礙統經理和無障礙主任跟進，政府各個部門及警方都跟隨，所以無需再制定指引。（資料圖片/梁鵬威攝）

李家超指，政府設有無障礙統經理和無障礙主任跟進，相關人士可以求助。他表示如果沒有街頭的暴力行為，警方無需設置這些設施，呼籲公眾要正視暴力，並強調立法會議員也應該不要美化暴力。

上述回應引起張超雄不滿，他以中信天橋旁無障礙電梯門口水馬阻路為例，指事情不涉暴力，惟李家超指「凡事有因果，我都希望大家可以過返正常的生活。」