新冠肺炎｜酒吧負責人稱跟同業照開店　官斥不能心存僥倖罰5千

政府上月初勒令全港酒吧停業以防新冠肺炎疫情擴散，直至兩周前才解禁。惟尖沙咀金巴利道某樓上酒吧疑於上月尾違規開店，38歲負責人因而被控。案件今（20日）於九龍城裁判法院提堂，被告認罪後求情稱見到同行營業，他又因不熟法例而犯案。署理主任裁判官嚴舜儀則指，他人已調整業務，被告繼續賣酒是「講唔通」。她訓示被告不可抱僥倖心態，判處罰款5000元。

被告嚴永安承認違禁酒吧令，被判罰款5千元。(林樂兒攝)

被告嚴永安（38歲）為涉案酒吧的酒牌持有人。他承認於4月25日在尖沙咀明華廣場2樓「DK Bar & Restaurant」，身為該處餐飲業務負責人，無合理辯解而違反食物環境及衞生局局長根據法例第599章附屬法例F第6(1)條就有關業務發出的指示。

警方到場時每桌均有酒精飲品

案情指，案發地點是一間持牌酒吧，警方凌晨到場時發現35名顧客、5名侍應及被告，每桌均有酒精飲品，其中3桌有小食。警方查看單據得知酒精飲品佔64%營業額。被告承認是負責人及酒牌持有人，警誡下表示：「我明白，畀次機會呀阿sir。」

被告求情稱，政府勒令停業前他已自行閉店4日加強消毒。政府延長禁令後，他見同行營業，出於對法律的認知及敏感度不足，而違規開店。裁判官聞言指其他人調整了業務，被告卻繼續賣酒是「講唔通」。

稱曾致電查詢3日無人接聽

被告解釋，其酒吧亦有賣食物，他曾詢問食環署其酒吧是否受禁令所限，對方未能解答，僅提供一個電話號碼讓他諮詢法律問題，惟他致電3天均無人接聽。裁判官就提到只要酒精飲品佔一半營業額便須遵守禁令。

裁判官其後再問及犯案後如何補救，被告回覆翌日已即停業，直至政府解除禁令，而酒吧一直也有採取 4人一枱、探溫等措施。

案件編號：KCCC1064/2020