海洋公園倒閉危機｜與熊貓佳佳死別　動物部總監憂殺園與安安生離

海洋公園正面臨財困，若未能獲立法會批准撥款54億元，將於6月底倒閉。立法會財委會兩度開會討論，至今仍未能作出表決，前路未明。 若公園因不能通過撥款而關閉，7,500隻動物會如何處置呢？海洋公園高級陸動物部總監梁家綸照顧館內的熊貓10年，他說大熊貓安安年是已高，舟車勞頓並不理想，已跟牠們有深厚感情，「現時呢個處境的係未知之數，我都好擔心，如果有呢一日，會唔開心，好唔想分開。」 海洋公園動物及保育部總館長祝效忠坦言，現時未有計劃去處理遷動物；如要作出處理，要花上以年計時間且非常艱難。

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我哋知佢（熊貓佳佳）年紀大，當然有晒心理準備，但真係要送走一刻，都好唔開心，始終建立好多年感情。 海洋公園高級陸動物部總監梁家綸

海洋公園內居住超過20年的大熊貓安安已高齡33歲，相等於人類百歲。（李澤彤攝）

負責現時園內三隻大熊貓起居的海洋公園高級陸動物部總監梁家綸，對安安、盈盈及樂樂十分了解。（李澤彤攝）

安安不易接受陌生人 飼養員花數月才打動

園內的明星動物，必然會想起由內地四川來港的大熊貓。將於8月便滿34歲的「安安」，是現今仍在生的最長壽大熊貓，以人類的壽命來說，牠已高齡99歲。

負責現時園內三隻大熊貓起居的高級陸動物部總監梁家綸笑言，現時雄性熊貓「樂樂」仍習慣飼養員以普通話呼喚牠，而雌性熊貓「安安」及「盈盈」較為外向、對外界感到新奇，並略懂聽廣東話及簡單英語指令，「如果叫Come，佢係識行過嚟架。」

照顧安安10年，他憶說最初是新人，當年花上幾個月時間，才打動安安進食他給予的竹筍、窩窩頭等食物，可以牠不易接受陌生人。由於大熊貓的視力較差，安安通常以嗅覺及聽覺認出他。

安安高齡、盈盈或有孕 憂受影響

本港現時只有海洋公園飼養大熊貓，一旦海洋公園要結業，負責人員會否面對就業困難？梁家綸坦言至今未有想到自己往後的發展、就業，但反而擔心大熊貓去向，畢竟安安已達高齡、盈盈仍未肯定是否懷孕，「如果係咁，當然唔捨得，安安大年紀，好需要照顧，呢個處境未知之數我都好擔心，唔開心唔想分開」，「本來真係諗住一世打呢份工，而家只好暫時繼續返工。」

說離別，2016年大熊貓「佳佳」高齡38歲離世，梁家綸憶起當日情景亦有所感觸，「我哋知佢年紀大，當然有晒心理準備，但真係要送走一刻，都好唔開心，始終建立好多年感情。」

海洋公園動物及保育部總館長祝效忠（左）表示，由於大熊貓們為當年內地當局所送贈的禮物，由於牠們居港多年已大致適應，現時未想過往後一旦公園關閉的做法。（李澤彤攝）

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一旦閉園 需數年處理7500隻動物

海洋公園動物及保育部總館長祝效忠表示，由於大熊貓們為當年內地當局所送贈的禮物，牠們居港多年已大致適應，現時未想過一旦公園關閉的做法；此外，對於園內7,500隻動物的去留，仍未有「PlanB」處理，又指若然要將所有動物遷出，將花達以年計時間，盼望外界了解公園對保育教育及本港救援海、陸動物的工作。