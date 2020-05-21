新冠肺炎．最新｜新增一輸入個案　73歲婦巴基斯坦返港後初步確診

新冠肺炎疫情持續，昨日（20日）沒有新型冠狀病毒肺炎確診個案，累計確診及疑似個案維持1,056宗，連續六日沒有本地感染個案，康文署部份康體設施如泳池、健身室今日（21日）重開。

【10:42】據了解，本港今早新增一宗新型肺炎初步確診個案，73歲女患者是巴基斯坦返港人士，屬輸入個案，病人由檢疫中心送往屯門醫院，據悉她曾與其他確診者接觸。

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跨境生復課擬指定深圳灣或福田口岸出入境 料未能趕及下周三實行

【08:00】截至周四（21日）上午8時，全國確診病例84506宗，累計死亡人數4645人，疑似病例7宗，治癒病例79718宗，累計境外輸入1708宗；在湖北，累計68135宗，死亡總數4512人。

【07:00】全港學校將於下周三（27日）起分階段復課，中三至中五將於當日復課，6月8日起中一及中二級亦會復課。傳統官校皇仁書院今日（20日）發通告交代復課後的防疫措施，放學時中一及中二學生將循正門離開，中三至中五學生則或需循北面球場閘口的「側門」離開，避免聚集。

該校中一至中三學生的暑假將延至7月20日開始，中四及中五學生則會延至7月27日開始，並需上暑期研習班。

新冠肺炎｜皇仁書院復課後學生不同出口放學 高中7月底始放暑假

▼限聚令延至6月4日 多項設施重開有期▼

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