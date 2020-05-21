頭條新聞｜港台顧問委員會見邱騰華　主席：非針對單一節目

通訊事務管理局早前向港台發警告，指其電視節目《頭條新聞》2月14日播出集數污衊和侮辱警方，敦促港台需嚴格遵守《電視節目守則》，事後港台就事件道歉。港台顧問委員會今日將與商務及經濟發展局長邱騰華會面，會前港台顧問委員會主席陳建強見傳媒。 陳建強表示會面並非單一針對港台某一個節目，也不會討論單一的節目，而會面是早於4月20日通訊局對港台發出嚴重警告後便提出，「覺得有需要向商經局尋求工作指引及交流。」

陳建強又指，過去委員會向港台給予節目標準等，至今未收到廣播處長梁家榮反映實行有困難，惟通訊局的連串結局下，明顯兩者是有落差，會面主要是討論港台如何可以更好地遵守約章。

據悉，今日的會面委員會當然成員、廣播處長梁家榮不會出席。陳建強未有正面回應，僅稱：「邀請邊個出席唔係我哋，商經局負責安排。」

陳建強昨日接受《香港01》訪問時表示，委會員上月提出與邱騰華會面，昨日獲商經局回覆，而會議主要是聆聽決策局的意見。他說：「今日港台接二連三遭（通訊局）嚴重警告及警告，委員們係關注及失望。根據《香港電台約章》，廣播處長係港台總編輯，佢要為事件負責。」但怎樣負責，他指要留待對方自行決定。