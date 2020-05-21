公屋遊樂場維修慢、私人樓宇污水渠錯駁雨水渠　申訴署主動調查

申訴專員公署今日（21日）宣布將展開兩項主動調查，涵蓋公共屋邨內遊樂或健體設施維修保養制度，以及有私人樓宇的污水渠錯誤接駁至雨水渠，令海水受污染的情況。 申訴專員趙慧賢表示，公屋人口眾多，遊樂設施的安全是十分重要，惟部份設施的維修進度緩慢，今次調查將檢視維修機制及房署的監管情況，望找出改善遊樂設施質素的方法。她又指，污水渠錯誤接駁的問題一直存在，有個案歷時數年仍未糾正錯誤，申訴署將審視環保署、屋宇署及渠務署對有關問題的處理是否恰當。

申訴專員趙慧賢宣布就公屋遊樂場維修機制，以及有私人樓宇污水渠錯駁雨水渠展開主動調查。（資料圖片／盧翊銘攝）

申訴專員公署表示，截至2019年1月，香港房屋委員會（房委會）轄下的公共屋邨設有超過4 500個遊樂場設施，惟近年從傳媒報道見到失修的情況普遍；亦有設施損壞多時，但維修進度緩慢，令邨內居民長期無法使用，不少市民更認為公共屋邨遊樂場的設計過時及千篇一律，未能滿足戶外遊樂和健體需求。

現行機制下，該遊樂設施的安裝及維修須由「房委會遊樂／健體設施代理商參考名冊」的代理商負責，要更新設施時由代商提供新產品資料及建議，供相關的屋邨管理諮詢委員會考慮，並會公開招標。

申訴專員趙慧賢稱，是次調查範圍主要針對遊樂場設施的維修與保養機制，包括房屋署對有關設施的日常檢查程序，以及房委會對設施代理商的表現之監管情況等。調查中的遊樂場設施包括兒童遊樂組件和健體器材。申訴署希望藉此探討改善整體公共屋邨遊樂場質素的方法。

一些私人單位的排污渠及私人樓宇的公用排污渠被錯誤地接駁至雨水渠，令未經處理的污水經雨水渠直接排出大海。（資料圖片）

環保署稱污水渠錯駁雨水渠是水質污染主因 公署主動調查

公署另一項主動調查涉及私人樓宇污水渠系統接駁問題，公署引述環保署的資料稱，本港沿岸水質受污染的主要因素之一，是私人樓宇的污水渠錯誤接駁至雨水渠，以致未經處理的污水直接流入大海，造成污染。

目前環保署可按《水污染管制條例》對違法排放污水的人作出檢控，屋宇署可勒令業主糾正錯誤接駁渠管，亦可提檢控，而渠務署則可在例行檢查找出錯駁的渠管。

趙慧賢透露，公署初步查訊發現，有多宗個案歷時數載，但問題仍未解決；由於污水渠錯駁的情況未糾正，結果每日有不少污水直接排出大海，持續造成污染，情況並不理想，故決定就這課題展開全面調查，以審研環保署、屋宇署及渠務署對有關問題的處理是否恰當，並在有需要時提出改善建議。