教聯會調查：僅1成學校按原計劃放暑假　近8成7.6至7.17考呈分試

復課在即，教聯會本月中訪問四百多名老師了解復課安排，逾八成教師都對確保學生有足夠社交距離感困難，亦有七成教師擔心追回教學進度、協助學生重新適應校園生活及照顧學生學習差異會遇到挑戰。 調查結果亦顯示，只有約一成受訪老師的任教學校會按原訂校曆表安排放暑假。至於小五呈分試，近八成老師反映，任教學校將在7月6日至17日舉行考試。另有約8%將在7月20至31日考試。惟早在6月29日至7月3日開考的亦有約8%。

教聯會5月16至19日訪問四百多位教職員，調查，了解學校安排復課的情況。（受訪者提供）

復課在即，教聯會本月16至19日訪問約478名來自中小學、幼園及特殊學校的教職員，了解學校安排復課情況。逾八成人都對確保學生有足夠社交距離感困難、六成半人認為學生防疫意識不足。逾七成人擔心追回教學進度、協助學生重新適應校園生活及照顧學生學習差異會遇挑戰。

逾六成受訪者表示學校將需減課外活動

為了追回停課落後的教學進度，逾六成人指，任教學校將需減少課外活動，另有近六成人表示學校將減少測驗考試。並有26%受訪者透露，學校計劃安排課後補課。考測安排上，只有兩成人任教的學校會如常舉行測驗和考試，約一半指會縮窄考核範圍，另會改用學生日常學習表現作評估。

逾半受訪者表示學校將在7月6日至10日舉行呈分試

小五呈分試問題備受關注，受訪的161位來自小學的教職員中，逾半人表示，學校將在7月6日至10日舉行呈分試。另有接近兩成半學校會在7月13日至17日考呈分試。而6月29日至7月3日，以及7月20日打後或其他日子，分別不足一成。

升班問題上，逾半受訪者指學校將安排全部學生升班，另有三成半表示會按復課後考試或評估表現決定，亦有學校會考慮學生上學期成績，決定是否可升班。暑假方面，只有約一成人表示，學校按原定安排放暑假，逾半指學校會延遲一至兩周放暑假，另有6%延遲三星期。亦有一成半人表示，學校將於整個7月上課、8月才放暑假。

跨境生未知何時可通關復課，調查中44%人希望教育局盡快公布跨境生各項安排。另逾三成老師盼當局派員為有需要的學生提供情緒支援、設立專門熱線讓學校查詢及讓學校彈性安排小五呈分試等。