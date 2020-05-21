記協、攝記協等傳媒組織　與警務處處長鄧炳強會面

5月10日母親節的示威衝突中，多名記者被警方噴射胡椒噴霧、被要求跪下、羞辱等，八個傳媒工會及組織聯署抗議，要求警方勒令5月10日涉違規扣查及襲擊的警員停職，並要求與警務處處長鄧炳強緊急會面。警方選擇只會見香港記者協會及香港攝影攝影記者協會，並邀請另外兩個不在聯署之列的新聞行政人員協會及香港新聞工作者聯會會面。 據悉，今次會面警方會有十名代表，而每個機構可派出最多三名代表。

（左起）攝記協主席陳奕釗及記協主席楊健興到警總與一哥鄧炳強會面。（高仲明攝）

記協主席：表明反對統一發記者證

記協主席楊健興會面前表示，會面主要會談及5月10日母親節，記者在旺角受到不適當對待，當時六個傳媒工會已緊急要求與警務處處長鄧炳強會面。他認為，前線記者受到警員執法武力及暴力對待，十分影響採訪工作和新聞自由，「唔係單一日問題，問題由去年6月已發生，並愈變愈嚴重，係無改善。」

楊健興透露，今次會面為時約兩小時，希望可以就各工會提出的六點要求達成共識，「唔希望經過咁長時間，佢哋仲講啲好空嘅說話，話無針對我哋、好維護新聞自由、採訪自由」，認為前線記者已經忍無可忍。

政府或警務處有意統一發出記者證，楊健興對此表明反對，「反對統一發證或者任何識別記者嘅嘢，立場好清楚。」

5月10日，警方在旺角包圍現場的示威者、市民及記者，期間不斷朝人群噴射胡椒噴霧，並一度揮動警棍及用盾牌推前。（鄭子峰攝）

母親節｜警方旺角大圍捕 《香港01》攝影記者被勒令跪地遭噴椒