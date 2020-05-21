DSE 2020│中史卷考抗日戰爭　資深歷史科老師：試題設置無問題

中學文憑試中史科今日開考，必答部份有分題涉及抗日戰爭歷史，並問及考生是否同意試題資料中的日方政治宣傳品觀點。有資深歷史科老師分析，整份試卷無觸及政治「紅線」，觀點題設置沒有問題，並屬於是常見題型，考生能夠根據史實闡述不同意見。不過在歷史科爭議下，他相信對不少考生、特別是修讀中西史考生造成心理壓力，不希望今次政治爭議「燒埋」中史科，期望政府還學界寧靜空間，以安心培育下一代。

抗日戰爭題有分題問考生是否同意日方宣傳品，資深中史科老師陳仁啟認為，題目設置沒有問題，反而佔三分比例低，難以發揮。（余俊亮攝）

在歷史科史題將被「DQ」陰霾下，中史科卷一及卷二今日開考，卷一必答部份有分題考及抗日戰爭史，試題資料引用中日兩方的宣傳品，中方角度的海報標語是「萬眾一心誓滅倭寇」；日方角度的傳單則提及「華北華中的日軍完全連絡」、「徐州失陷了」。三條分題分別要求考生指出兩個宣傳品描繪的日軍形象有何不同、分析為何有不同描繪、是否同意日方傳單中的觀點等。

中史老師：抗日戰爭題值3分難發揮

教協理事、資深中史科老師陳仁啟認為，考題設置沒有問題，日方的官方傳單是想表達日方大勝，中方大敗的訊息，考生可以回答同意，並以日方侵華首階段憑先進軍備、速戰速決策略下獲勝作解釋；考生亦可答不同意，並舉出中國以持久戰策略對抗日軍，最終獲勝作為論據。不過，他認為，該題只有3分，考生難以發揮。

另一資深中史老師陳志華認為，今年中史卷題目細碎，多考歷史背景，少問及個人意見。（余俊亮攝）

歷史科爭議令考生心壓壓力大

陳仁啟認為，這類觀點題是中史常見題型，考生能夠根據史實闡述不同意見，不過在歷史科爭議下，相信對不少考生、特別是修讀中西史考生造成心理壓力「驚會踩地雷。」他指，不希望政治爭議「燒埋」中史科，期望政府還學界寧靜空間，安心培育下一代。

至有意見認為題目未能達到增加國民身份認同的課程目標，資深中史科老師陳志華則指，這並非考評局中史科評核目標。陳仁啟亦認為，筆試目標是分辨考生對學科知識及技能的掌握，以分辨能力高低，惟難以辨識及考核考生國民情感及態度。

資深中史老師高志勇認為，今年題目「大路」，考生易選擇題目作答。（余俊亮攝）

文化大革命題爆冷再考 題目直接

另外，中史卷一乙部其中一條選答題則考及文化大革命，包括要求考生根據考卷資料，援引史實分析這段歷史背景。陳仁啟指，文化大革命是以往中史卷熱門題，去年已經考及，今年「爆冷」再考，形容是「嚇一跳。」他指，三個分題問法直接，「勤力學生背晒書，就會答得好。」

整體而言，陳仁啟及陳志華認為，中史科兩卷考題分題多、佔分「細碎」，又多引用漫畫資料，且重視考生對史實的掌握，解說歷史背景、辨別史料真偽的能力，反而較少個人意見闡述的題目。陳志華認為，可以增加「同意或不同意」的觀點題，加強考核考生分析力。

另一資深中史科老師高志勇認為，史料比較細碎，考生須花時間消化，但今年題目「大路」，考生易選擇題目作答，不過首次發現有題目要求考生考書名，引述一段資料，考及著作出處。

中學文憑試(DSE)中史科今日開考，有題目談及抗日戰爭。（余俊亮攝）

考評局：抗日戰爭題是學習重點 歷屆不時設題

考評局回應指，抗日戰爭是高中中史課程的學習要點之一，過往文憑試不時就此設題，今年卷一擬設三道題目，其中一條分題要求考生評估日軍傳單所展現的觀點是否可信，並展示對抗日戰爭期間徐州會戰，包括台兒莊戰役的理解。考評局指，這三道題目旨在評核考生對抗日戰爭的理解；題目設問內容，亦見諸於一眾教科書及其他相關著作，符合考生一般認知。而歷屆有關抗日戰爭的題目，亦與學生從民族、文化的角度建立對民族、國家的認同感及歸屬感的課程宗旨相配合。

考評局十分重視教育界的專業意見，每年公開考試後，文憑試各科目都會進行不同形式的檢討，包括教師問卷調查、海外審查、試卷質素審查，以及科目委員會的試後檢討。