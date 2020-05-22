新冠肺炎・最新｜增兩宗輸入個案　瑪麗負壓病房前室一度響警報

新冠肺炎疫情持續，本港今日新増兩宗確診個案，分別由英國和荷蘭輸入。截至今日，本港連續八日沒有本地感染個案。 瑪麗醫院的負壓病房前室一度響警報，醫管局指風險低。

【16:38】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲：過去24小時無人出院，31病人仍然留醫，#595危殆，#1049嚴重，其餘穩定 。

瑪麗醫院負氣壓系統在今早11:35發出警報，機電工程署檢查，初步相信病房維修系統引致。氣壓不平均，觸發警報，下午12:10回復正常。三間單人病房氣壓有下降情況，其中一間有確診病人入住，據了解負壓仍有維持。感染風險不高，無高危措施，無病人離開病房，醫護有戴N95，房門緊閉。已要求機電署就事件調查，瑪麗稍後會交化詳情。故障的是負壓病房的前室，要比病房的氣壓高，氣壓一度下降，但病房負壓仍維持。

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：今新增兩宗輸入個案。

#1065，15歲男學生，英國讀書，學校關閉3至5月，在寄宿家庭與老人家及19歲青年同住，全部人無病徵。搭CX252今日返港。

#1066，61歲女士，在荷蘭居住一陣，3月20日到荷蘭探親，主要在家居住，4月16日咳、喉嚨痛、氣喘，後來有好轉，KL887返港，住海麗邨。病毒陽性較弱，相信是「水尾」。

▼限聚令延至6月4日 多項設施重開有期▼

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【15:45】消息指，本港今日新增兩宗輸入個案，患者分別從英國及荷蘭回港。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君將於記者會交代。

【14:16】據悉，今日至少有一宗輸入確診個案，患者早前由荷蘭返港，料為今早檢測呈弱陽性反應的婦人。

【11:26】據了解，明愛醫院一名61歲女患者，對病毒呈初步弱陽性反應。她在5月16日從荷蘭返港，其後因咳嗽及喉嚨痛到急症室求診。

【08:00】截至周五（22日）上午8時，全國確診病例84518宗，累計死亡人數4645人，疑似病例7宗，治癒病例79728宗，累計境外輸入1709宗；在湖北，累計68135宗，死亡總數4512人。